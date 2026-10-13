Dare voce alla Palestina attraverso le parole dei suoi autori, trasformando il teatro in uno spazio di memoria, testimonianza e solidarietà. Fa tappa anche a Oristano "Palestinesi sono i tuoi occhi", il reading teatrale globale in programma giovedì 15 ottobre, alle 19, all'Hospitalis Sancti Antoni.

A promuovere l’appuntamento sono Il Teatro del Mare e l’associazione socio-culturale I Germogli, nell’ambito di un’iniziativa internazionale che si svolgerà contemporaneamente nei cinque continenti, coinvolgendo 150 Paesi. Il progetto, ideato dal collettivo italo-palestinese Anqa, è dedicato alla memoria di Abraham Saidam, giovane attore della compagnia, morto sotto le bombe a Gaza proprio il 15 ottobre 2023.

Sul palco, i testi di Ibrahim Alhelou, Dalal Elswerky, Fatma Yousef e Ala’a Sbaih, interpretati da Cristina Corona, Fortunato Fosci, Giorgia Gattus, Marilù, Simona Piras e Marcella Taras. Le musiche sono curate da Donato Cancedda, Diego Greco e Maria Rosa Romanello, con la regia di Salima Balzerani.

L’iniziativa vuole mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente e sulla tragedia del popolo palestinese. L’ingresso è libero, ma saranno raccolte offerte destinate interamente al Jafra Center di Jabalia, a Gaza, per sostenere cliniche mediche, tende-scuola, spazi comunitari e attività ricreative e teatrali per i bambini.

Tutte le repliche saranno filmate per confluire in un documentario collettivo che racconterà questa mobilitazione globale. L’evento è patrocinato dal Comune di Oristano.

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