Appuntamento con il grande jazz internazionale, officiato da uno dei più originali percussionisti di ambito contemporaneo: parliamo del batterista e compositore statunitense Ari Hoenig, che approda venerdì 27 al Bflat di Cagliari, in via del Pozzetto 9, affiancato dal fedele Trio. Un nuovo evento speciale che segue a stretto giro il live di stasera, con ospite il Premio Grammy Kevin Hays, in scena domani anche al Teatro Electra di Iglesias. La musica ha inizio alle 21:30.

Salendo sul palco del capoluogo insieme a Tom Ollendorf (chitarra) e Viktor Nyberg (basso), Hoenig offre al pubblico cagliaritano una panoramica sul suo personale stile, divenuto celebre per la capacità di trasformare ritmo, melodia e armonia in unico linguaggio sonoro, in una carriera che l'ha visto al fianco di alcuni protagonisti del genere a livello mondiale, come Pat Metheny, Joshua Redman, Chris Potter, Tigran Hamasyan e Brad Mehldau.

A partire dall'esordio solista "Time Travels" (2000) e le prime collaborazioni e militanze, in formazioni come Josh Roseman Unit e The Jazz Mandolin Project, l'artista originario di Philadelphia nel tempo si è affermato in qualità di bandleader per numerosi progetti discografici, oltre all'impegno da docente al prestigioso Berklee College of Music di Boston. Acclamato per la tecnica viruosistica, la libertà d'improvvisazione e la grande sensibilità melodica, Hoenig sviluppa con Ollendorf e Nyberg un'ensemble dall'interazione intensa e imprevedibile, dove ognuno dei tre musicisti contribuisce a direzionare il sound in tempo reale.