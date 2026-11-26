È tutto pronto per la prima edizione di Skiscionera – Cinema in Verde, il festival internazionale di cortometraggi sull'ambiente organizzato da Rebelterra, che si terrà il 4 e 5 dicembre 2026 al Polo Bibliotecario Falzarego 35 di Cagliari.

Con la direzione artistica del regista e produttore cinematografico Andrea Mura, il festival porterà a Cagliari opere provenienti da 22 Paesi e 5 continenti, per un totale di oltre 8 ore di proiezioni gratuite, distribuite in diverse sessioni nel corso delle due giornate, tra film in concorso, proiezioni fuori competizione, anteprime e festival ospiti.

La selezione ufficiale è composta da 20 cortometraggi. Le opere raccontano, attraverso linguaggi e prospettive differenti, il rapporto tra esseri umani e ambiente, le trasformazioni del pianeta e le grandi questioni ecologiche contemporanee. Dai documentari alle opere di finzione, dall'animazione alle sperimentazioni audiovisive.

Il momento clou del festival sarà la cerimonia di premiazione del 5 dicembre. «Per la prima volta – fanno sapere gli organizzatori - sarà consegnata la Posidonia di Ferro, il trofeo ispirato alla Posidonia oceanica, pianta marina fondamentale per la salute degli ecosistemi del Mediterraneo. Realizzata in ferro, diventerà il simbolo del festival e il riconoscimento destinato al miglior film».

Accanto ai venti cortometraggi in concorso, Skiscionera proporrà Fuori Campo, uno spazio dedicato a opere, incontri e progetti cinematografici, di registe e registi sardi, che ampliano il programma del festival con giovani visioni che si confrontano con la tematica ambientale.

Il programma comprende anche attività rivolte alle scuole e momenti laboratoriali pensati per avvicinare il pubblico ai linguaggi dell'audiovisivo e alle questioni ambientali. Una particolare attenzione è riservata alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie, che potranno partecipare a proiezioni organizzate direttamente in classe, accompagnate da materiali didattici e proposte di approfondimento.