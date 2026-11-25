Quattro giovani raccontano come uscire dalla solitudine e dalla violenza. L'iniziativa rientra nel progetto scolastico “GenerAzione” che ha coinvolto tre istituti dell'area metropolitana di Cagliari.

Il cinema come lente d'ingrandimento sulle fragilità giovanili, ma soprattutto come strumento per raccontare che rialzarsi è possibile. È questo il filo conduttore di “Anninora”, il docufilm proiettato nella mattinata del 25 novembre – una data simbolica, dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne – nelle sale del cinema Notorious di Cagliari.

Al centro della pellicola ci sono quattro ragazze e le loro storie di vita, segnate da ferite familiari, esclusione e momenti di profonda solitudine. Davanti alla macchina da presa, le giovani protagoniste hanno scelto di mettersi a nudo con coraggio, trasformando il proprio vissuto in una testimonianza di speranza: la dimostrazione concreta che, anche nelle fasi più buie dell'adolescenza, è possibile tracciare nuovi percorsi di rinascita.

La proiezione rappresenta uno dei momenti conclusivi del progetto “GenerAzione”, un percorso educativo e laboratoriale che ha trasformato gli studenti in protagonisti attivi, portandoli a confrontarsi con il linguaggio audiovisivo e con le tematiche del disagio giovanile. A illustrare alla platea la genesi e gli obiettivi dell'iniziativa, sono stati il coordinatore del progetto Antonino Moscatt, Suor Silvia Carboni responsabile della Comunità per minori Emmaus di Elmas partner del progetto, insieme alle dirigenti scolastiche della rete di scuole coinvolte: Simonetta Fadda dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Maracalagonis-Burcei (scuola capofila), Emanuela Lampis dell’IIS “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena e Monica Ruggiu del Liceo Classico “G.M. Dettori” di Cagliari.

A rendere ancora più ricco il dibattito con le ragazze e i ragazzi in sala hanno contribuito due ospiti d'eccezione: la giornalista Gabriella Simoni, autrice del libro “Non solo maranzine”, e l’attrice Margot Sikabonyi. Entrambe hanno ripreso gli spunti emersi dal documentario, allargando la riflessione sull'importanza dell'ascolto e del supporto reciproco tra pari e l’importanza della comunità e delle reti per affrontare le difficoltà. Non è mancato il sostegno delle istituzioni, rappresentate dagli interventi della Procuratrice del Tribunale per i minori di Cagliari, Maria Beatrice Zanotti, e della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Anna Cau.

Il progetto “GenerAzione” è stato realizzato nell’ambito è stato realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Azione A.3 “Visioni Fuori Luogo”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione di Suor Silvia Carboni della Procura Generale della Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani ETS, che ha seguito gli aspetti educativi e sociali, e del supporto tecnico-cinematografico de La Lumera Communication S.r.l. per la gestione dei laboratori e delle riprese.