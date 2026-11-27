L’amministrazione comunale di Sorso inaugura la scalinata letteraria, nomi della grande cultura italiana che segnano il passo di ciascun pedone che decide di attraversarla. Si tratta dell’antico passaggio tra via Cavour e il Palazzo Baronale, trasformato in uno spazio di cultura, bellezza e condivisione, rendendo omaggio alla letteratura italiana e sarda. Un progetto culturale ‘Destinazione Sorso”, nato con l’obiettivo di coniugare la valorizzazione degli spazi urbani con la promozione della lettura e la diffusione della cultura. I gradini della scalinata, attraverso una vivace composizione cromatica, rendono omaggio ad autori e opere rappresentative della letteratura italiana e sarda, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio da osservare, scoprire e vivere. Un’opera realizzata dall'azienda Design Lab Srl’s in collaborazione con Il servizio cultura e biblioteca del Comune di Sorso. La scalinata è stata inaugurata questa mattina, dal sindaco Fabrizio Demelas e dall’assessore alla Cultura Federico Basciu. Un progetto culturale ideato dall’Amministrazione comunale e realizzato da Design Lab in collaborazione con la Biblioteca comunale “Salvatore Farina”, nato con l’obiettivo di coniugare la valorizzazione degli spazi urbani con la promozione della lettura e la diffusione della cultura. I gradini della scalinata, attraverso una vivace composizione cromatica, rendono omaggio ad autori e opere rappresentative della letteratura italiana e sarda, trasformando un luogo di passaggio in uno spazio da osservare, scoprire e vivere. L’iniziativa si arricchisce inoltre di una particolare funzione: lungo la ringhiera sono stati collocati alcuni libri a disposizione di cittadini e visitatori, nell’ambito del circuito cittadino di book crossing. “Con questo intervento abbiamo voluto dare una nuova veste a uno scorcio particolarmente suggestivo del nostro centro storico, coniugando la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici con la promozione della cultura – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas –. Crediamo che anche attraverso interventi di questa natura si possa contribuire a rendere la nostra città più bella, accogliente e riconoscibile, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e offrendo nuovi motivi di interesse a chi la visita. La cultura non può essere confinata ai luoghi comunemente ad essa deputati, ma deve poter trovare spazio nelle strade, nelle piazze e nei luoghi della nostra quotidianità, diventando parte integrante della vita della città. La scalinata letteraria rappresenta un piccolo ma significativo tassello del più ampio percorso di valorizzazione del nostro patrimonio urbano, storico e culturale”. La scalinata letteraria diventa così un nuovo elemento di valorizzazione del centro storico di Sorso, un luogo di incontro tra arte, letteratura e identità, capace di trasformare anche un semplice passaggio quotidiano in un’occasione di scoperta e arricchimento culturale.