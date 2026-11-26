Una mitologia resa appetibile ai contemporanei grazie al fumetto. Si apre venerdì 27 novembre alle ore 10 nell'Auditorium di via Malta ad Alghero il festival "Di:segni" con un incontro riservato agli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2. Protagonista l'archeologo e divulgatore sardo Francesco Bellu, in dialogo con Andrea Pau,che presenterà Archeo Tales (BeccoGiallo), collana a fumetti per ragazzi ideata da Emanuele Apostolidis, per la quale Bellu ha svolto il ruolo di consulente scientifico.

Nel pomeriggio il festival si sposterà al Teatro civico per gli eventi aperti al pubblico. Alle 18.30 Massimo Dall'Oglio racconterà Kraken Mare (Star Comics), serie manga fantascientifica. Alle 19.15 sarà la volta di Daniel Cuello, che dialogherà con Andrea Pau su Stato avanzato (Bao Publishing), graphic novel che immagina le difficoltà di una società dopo la caduta di un regime.

Alle 20.30 Paolo Parisi presenterà The Sound of Miles Davis (Coconino Press), graphic novel dedicata alla vita e alle contraddizioni di uno dei più grandi protagonisti della storia del jazz. L'incontro proseguirà alle 21 con una speciale proiezione delle tavole accompagnata dalla musica dal vivo. Sul palco si esibiranno Salvatore Maltana al contrabbasso, Massimo Russino alla batteria, Salvatore Spano al pianoforte e Flavio Boltro alla tromba, in un omaggio alla musica e alla figura di Miles Davis.

Il festival è organizzato dall’Associazione Alghero Fumetto, con la segreteria organizzativa affidata all'Associazione Itinerandia e l'illustrazione grafica firmata da Checco Frongia. Direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu.