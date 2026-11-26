Dalla Sardegna della stagione dei sequestri alla Roma del Settecento, dalle vicende politiche e sociali dell’America Latina ai misteri della psiche umana.

Ha preso il via ieri a Cagliari, nella sala convegni della Fondazione di Sardegna, “6 in Storia”, la rassegna letteraria promossa da Imago Mundi in collaborazione con l’associazione Pamoja, sotto la direzione artistica di Marina Boetti e Lucia Cossu.

Fino a domani, venerdì 27 novembre, scrittori, giornalisti e protagonisti della vita culturale nazionale accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso epoche, vicende e personaggi, rileggendo la storia attraverso la narrativa, la ricerca documentale e l’inchiesta giornalistica.

Tra gli appuntamenti più attesi della prima giornata, la presentazione in anteprima del nuovo libro-inchiesta di Giovanni Seu “Il giudice sceriffo e la malagiustizia”, dedicato alla controversa vicenda del magistrato Luigi Lombardini.

Un capitolo particolarmente delicato della storia giudiziaria sarda, rievocato attraverso testimonianze e documenti, che offre l’occasione per una riflessione sul rapporto tra giustizia, informazione e opinione pubblica.

All’incontro, moderato dalla giornalista Simonetta Selloni, ha partecipato anche l’avvocato Patrizio Rovelli.

Ad aprire la rassegna è stata invece Ilaria Rossetti con “Qualcuno da odiare”, romanzo che indaga le radici dell’odio e il rapporto tra fascismo e nuove generazioni, affrontando temi di stringente attualità.

La kermesse prosegue oggi, giovedì 26 novembre, alle 17, con lo scrittore Fabiano Massimi, autore di romanzi tradotti in numerosi Paesi, che presenterà “Il trucco del diavolo”, thriller storico ambientato nella Roma settecentesca, tra intrighi e misteri.

Alle 18 la scena si sposterà in America Latina con la giornalista Gabriella Saba, autrice di “In Perù con Mario Vargas Llosa”, viaggio letterario sulle tracce del premio Nobel, e lo scrittore, sceneggiatore e regista Bepi Vigna, che presenterà “Una ballata messicana”.