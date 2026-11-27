Unire due dei linguaggi più profondi e identitari dell’Isola, la musica e l’arte culinaria, per raccontare una comunità e tramandare un patrimonio antico alle nuove generazioni. È il cuore di “Sapori e Saperi – Sulla tradizione culinaria e canora della Sardegna”, il progetto culturale che ha come protagonista l’artista Franca Pinna, con primo appuntamento giovedì 3 dicembre alle 19 all’agriturismo “Su Recreu” di Ittiri (SP 28). Seguiranno le tre tappe di Perfugas, Budoni e Cabras, alla scoperta dei cosiddetti “piatti poveri” della tradizione contadina, dei dolci stagionali e dell’arte del pane, in particolare il “Pane pintau”, cerimoniale, votivo e ornamentale finemente decorato. Lo stesso che da sempre scandisce le feste patronali e i momenti solenni della vita comunitaria.

Il progetto – organizzato dall’Associazione culturale “Ammentos” di Cagliari, con il contributo dell’Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport” – affonda le radici nella biografia stessa di Franca Pinna, affermata cantante e interprete del genere etno-pop sardo, che fin dall’infanzia ha carpito i segreti della pasticceria oschirese e della cucina domestica osservando la madre, le nonne e la bisnonna.

«In Sardegna il canto della tradizione ha sempre accompagnato i lavori domestici – racconta l’artista –. Mentre si cucinava o si lavorava al telaio, sentivo cantare mia madre e le mie nonne, e da quei gesti semplici nascevano nuove melodie e ninne nanne. Crescendo, mi è stato naturale accompagnare con la voce il mio lavoro in cucina. Durante la mia carriera nelle piazze dell’Isola ho sempre raccolto le ricette e le storie legate al pane votivo e ai dolci dei paesi che mi ospitavano: con “Sapori e Saperi” voglio dimostrare che, anche con pochissimi ingredienti, si può creare un’esperienza gastronomica ricca di gusto e di storia».

Ad accompagnarla in questo viaggio nei sapori e saperi della tradizione ci saranno i cantadores Gianni Denanni di Chiaramonti e Tino Bazzoni di Usini con l’accompagnamento di Nino Manca alla chitarra e di Davide Caddeo alla fisarmonica. A presentare la serata musicale sarà Mario Zamburru.