Due terzetti senza fronzoli e compromessi, nella primordiale energia del rock duro, rigorosamente tenuta a volumi alti: per questo venerdì si prepara un doppio appuntamento al Fabrik di Cagliari, che alle 21 apre i suoi cancelli in via Mameli 216 per le formazioni isolane Manu Pes Band e ThunderDog, che per l'occasione presentano dal vivo i rispettivi lavori "Euforia" e "Less Is More".

Nata tre anni fa nel capoluogo, attorno all'omonimo chitarrista già militante nei Rod Sacred, la Manu Pes Band viene oggi completata da Maurizio Serreli (basso) e Mattia Murtas (batteria), proponendo uno stile hard rock interamente strumentale e colorato di influenze blues, heavy metal, funk e fusion: una scelta documentata soprattutto dal debutto discografico "Euforia", pubblicato lo scorso 18 settembre tramite Volcano Records. Tredici tracce per una durata di circa cinquantacinque minuti, costruite su riff immediati, digressioni melodiche e una forte attenzione al groove, anticipate il 10 luglio dall'estratto "Flying in the Dark" e rappresentate visivamente dal video di "S'Istria", che accompagna l'uscita.

Dall'altra parte c'è una diversa sfumatura di rock duro e puro, portata in scena dal power trio dei ThunderDog, formato nel 2021 da Christian Farci (voce e chitarra), Valter Spada (basso e cori) e Riccardo Damasco (batteria e cori): tra chitarre pesanti, energia elettrica e riferimenti sonori in movimento tra heavy metal, hard rock e influenze speed – oltre a classici di Beatles e Rolling Stones rivisitati a modo loro – il gruppo ha esordito ufficialmente a giugno di quest'anno con "Less Is More", manifesto di un approccio essenziale frutto del lavoro per sottrazione.