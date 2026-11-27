Dalla bellezza seducente di Venere alla potenza distruttrice e rigeneratrice di Kalì, passando per le divinità dell’antico Egitto, della Mesopotamia e del mondo nordico.

È un viaggio attraverso millenni di storia e di immaginario collettivo quello proposto da Maura Melis in “Divine e immortali. La storia delle dee da Venere alla feroce Kalì”, saggio pubblicato da Newton Compton Editori che sarà presentato oggi, venerdì 27 novembre, alle 17.30 a Cagliari, nel salone del SS. Crocifisso.

A dialogare con l’autrice sarà Dario Casa.

Nelle 416 pagine del volume il culto delle divinità femminili diventa una chiave di lettura delle società antiche, delle loro paure e aspirazioni, ma anche del ruolo attribuito alla donna nelle diverse culture.

Dalla Madre Terra alle dee greche e romane, dalle figure sacre delle tradizioni celtiche a quelle induiste, fino alle sante della cristianità, emerge un universo simbolico in cui maternità, amore, guerra e desiderio di giustizia assumono dimensioni soprannaturali.

Un patrimonio narrativo che ha alimentato anche la fantasia dei cineasti. Nel film “Scontro di titani” del 1981 Atena e Afrodite partecipano alle vicende degli eroi mortali, mentre la mitologia egizia rivive in “Gods of Egypt” (2016), dove la dea Hathor è protagonista di una storia di amore e sacrificio.

Il cinema ha attinto anche alle tradizioni religiose indiane: in “Indiana Jones e il tempio maledetto” (1984), Steven Spielberg evoca il culto di Kalì attraverso una rappresentazione romanzata e lontana dalla complessità della tradizione induista.

Anche il personaggio di Diana in “Wonder Woman” (2017) rielabora l’immaginario delle Amazzoni e della mitologia greca, riproponendo in chiave contemporanea l’archetipo della guerriera.

Laureata in Storia dell’arte all’Università di Cagliari e specializzata nella comunicazione del patrimonio culturale, Maura Melis lavora nell’area archeologica di Su Nuraxi a Barumini.

Già autrice di “Rinascimento giorno per giorno”, torna con un’opera che invita a interrogarsi sulla sorprendente vitalità dei miti antichi e sulla loro capacità di attraversare i secoli, dalla religione all’arte, dalla letteratura al grande schermo.

L.P.