"Memorie di Luce: le feste religiose attraverso l'obiettivo": al via una interessante iniziativa per ricostruire un archivio di immagini per testimoniare usanze, ritualità, costumi, processioni e momenti di incontro che per generazioni hanno rappresentato una parte fondamentale dell'identità macomerese.

Si tratta di una raccolta fotografica dedicata alle celebrazioni religiose della comunità macomerese e che ricostruisce i momenti che fanno parte ormai della storia.

A promuovere l'iniziativa è l'associazione culturale "Sas Coas", per la ricerca e valorizzazione della memoria storica locale. Una raccolta fotografica dedicata alle feste religiose e alle celebrazioni che hanno segnato la vita della comunità nel corso dei decenni.

«L'obiettivo del progetto- dice il presidente dell'associazione, Gabriele Nicelli- è recuperare, custodire e condividere le immagini che raccontano la devozione popolare, le tradizioni e i momenti di socialità che hanno caratterizzato la storia di Macomer dalle origini fino agli anni Ottanta del Novecento». L'associazione invita quindi i cittadini, le famiglie e i collezionisti privati a mettere a disposizione fotografie relative sia alle festività che ancora oggi vengono celebrate, sia a quelle che nel tempo sono scomparse o hanno subito profonde trasformazioni.

Tra le manifestazioni di interesse figurano, tra le altre, Sa Tuva per Sant'Antonio Abate, i riti della Settimana Santa, San Marco, Santa Rita, il Miracolo di San Pantaleo, Sant'Antonio da Padova, San Giovanni, Santa Lucia, il Corpus Domini, la Beata Vergine d'Itria, San Cristoforo, San Pantaleo, la Beata Vergine Assunta, Sant'Antoneddu, Santa Maria e San Francesco.

Particolare attenzione sarà riservata anche a eventuali fotografie riferite a celebrazioni non presenti nell'elenco, purché legate alle antiche tradizioni religiose della città. La raccolta fotografica è iniziata il primo ottobre e si concluderà il 30 novembre. Le fotografie già digitalizzate potranno essere inviate all'indirizzo e-mail, associazionesascoas@gmail.com.

Per coloro che non dispongono degli strumenti necessari per effettuare la scansione, l'associazione metterà a disposizione un servizio gratuito di digitalizzazione, con la la collaborazione logistica della Biblioteca Comunale di Macomer e della Cooperativa Sociale La Pintadera, che hanno messo a disposizione spazi e supporto organizzativo per la buona riuscita dell'iniziativa.

Le foto possono essere consegnate direttamente nella biblioteca comunale il martedì dalle 17.30 alle 18.30, il giovedì dalle 17.30 alle 18.30, quindi il sabato dalle 10.30 alle 11.30. Col materiale raccolto sarà realizzata una mostra fotografica aperta alla cittadinanza durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno.

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