In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Castelsardo promuove “DEA – Lotta culturale contro la violenza sulle donne”, mostra fotografica ospitata nella Sala X del Castello dei Doria dal 24 al 29 novembre 2026.

L’esposizione invita a riflettere su una realtà troppo a lungo nascosta, negata o tollerata, che esige un profondo cambiamento culturale. Una trasformazione che coinvolga l’intera società, superando pregiudizi, stereotipi e comportamenti radicati, per affermare rispetto, parità, libertà e dignità.Le opere fotografiche portano la firma di otto autori: Lorella Comi, Pino Demartis, Costantino Idini, Gigliola Lai, Paola Puccini, Giovanni Porcu, Marco Sanna e Genesio Pistidda, che ha curato anche il coordinamento e la veste grafica dell’iniziativa. Attraverso sensibilità e linguaggi espressivi differenti, gli artisti esplorano l’universo femminile nelle sue molteplici sfaccettature, raccontando gesti quotidiani, identità, emozioni e momenti di intimità, senza tralasciare le ferite fisiche ed emotive provocate dalla violenza. Ne emerge un racconto per immagini che intreccia fragilità e forza, sofferenza e speranza, lasciando spazio al desiderio di libertà e cambiamento. Il percorso si completa con la creazione dello scultore Roberto Ziranu: una farfalla simbolo di libertà, speranza e rinascita.Anche la poesia trova spazio nel programma di apertura della mostra: la scrittrice e poetessa Tiziana Spanu darà voce ai componimenti Morire dentro, Lacerazioni e A me stessa. Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto conferma il proprio impegno nel promuovere, attraverso la cultura e l’arte, occasioni di sensibilizzazione, confronto e crescita civile.

L’inaugurazione si terrà martedì 24 novembre alle ore 16, con apertura fino alle 18. Da mercoledì 25 a domenica 29 novembre sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 17.