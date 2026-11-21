La pittura come rifugio, strumento di serenità e occasione per raccontare luoghi, emozioni e ricordi.

È il percorso artistico di Angelo Grassi, protagonista della mostra allestita nella sala espositiva Gruppo Ruga Mercatorum, in via Azuni 19 a Iglesias, visitabile fino a questa sera. Un'esposizione nata quasi per caso, dopo oltre trent'anni lontano dalle mostre. «L'idea nasce dalla richiesta di un amico di Parma che mi ha chiesto di realizzare delle illustrazioni per dei libri di fiabe. Erano più di trent'anni che non esponevo. Questa richiesta mi ha invogliato e così mi sono deciso a organizzare questa esposizione», racconta Grassi.

Una passione coltivata fin dall'infanzia, quando il disegno era già una delle sue inclinazioni più evidenti. Nel corso degli anni, tuttavia, gli impegni lavorativi, prima in una casa di riposo a Iglesias, ne avevano limitato la continuità. «Il pensionamento - dice Grassi - mi ha restituito tempo e spazio per dedicarsi nuovamente alla pittura».

Nei suoi quadri domina soprattutto la natura, con paesaggi sardi e scenari talvolta frutto dell'immaginazione. «Io dipingo più che altro la natura, perché mi dà tranquillità. Mi scarico guardando questi paesaggi, che a volte invento anche. Li osservo, mi restano impressi e mi trasmettono pace», spiega l'artista. Accanto ai paesaggi trovano spazio anche i ricordi di viaggio, come le vedute di Lourdes, dove Grassi ha prestato servizio come barelliere, riprodotte a china ispirandosi a vecchie cartoline. Non manca la danza: «È l'altra mia passione. - Afferma l'artista - All'interno della mostra c'è un dipinto del 1986: ricorda un gruppo di ballerini spagnoli di flamenco esibitosi in piazza Municipio a Iglesias».

Una ricerca che non considera mai conclusa: «Sto cercando di migliorare tuttora perché non si arriva mai a un punto definitivo», ammette Grassi, e poi ricorda: «Rinnovo l'invito a scoprire il mio mondo artistico prima della chiusura della mostra, prevista per questa sera».