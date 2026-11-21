Un percorso attraverso storia, cultura e immagini, sui passi di una delle più longeve compagnie teatrali sarde: fino al 24 novembre la DoMusArt di Quartucciu, in via Neghelli 13, ospita la mostra "50 anni di Teatro Olata", dedicata all'omonimo collettivo scenico e al suo impegno artistico e culturale, fra immagini, testimonianze e documenti inediti. L'iniziativa viene promossa nell'ambito del progetto "Identità e Valore tra passato e presente", organizzato e finanziato dal Comune con il coordinamento di Forma e Poesia nel Jazz e la collaborazione della Pro Loco quartuccese.

Con l'inaugurazione che ha avuto luogo in data odierna alle 18, l'esposizione resta visitabile per le prossime tre giornate dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, offrendo un'originale panoramica sull'avventura teatrale nata nel 1976, prima sotto il nome Grupo de Cultura Populari, e divenuta sette anni dopo l'attuale Cooperativa Teatro Olata: nei successivi decenni, la compagnia ha saputo costruirsi un'identità riconoscibile, nell'incontro tra la valorizzazione della lingua sarda e l'attenzione costante alla società e ai suoi cambiamenti.



Una storia che assume una precisa direzione nel 1978, dopo i primi esordi con due commedie firmate da Antonio Garau, con la Cooperativa che sceglie in quel momento di confrontarsi con un teatro più sensibile alla contemporaneità. Ma la svolta avviene anche grazie al nuovo regista Salvatore Vargiu, proprio il quale fa da autore a "M'anti promitiu unu postu": lo spettacolo rappresenta infatti un'assoluta novità nell'arte scenica isolana, trovando da subito il favore di pubblico e critica grazie alla forza dei temi trattati, lontana dai canoni farseschi e caricaturali della tradizionale cumedia sarda.

Momento decisivo per la compagnia, che da allora ha portato sui palchi ben ventotto opere nate dalla penna di Vargiu, incentrate sulle contraddizioni della società e delle comunità suburbane, volgendo lo sguardo soprattutto ai più fragili e agli ultimi. Un teatro che rivendica tanto la dignità dei suoi sfortunati protagonisti, quanto quella della lingua sarda come strumento di espressione artistica: e nel 1993, con la rappresentazione di "Compianto per la morte di Ignacio" del maestro García Lorca, la Cooperativa inizia a sviluppare la sua ricerca anche con altri autori e registi, in sette opere novecentesche firmate da Ionesco, Pasolini, Dorothy Parker e altri ancora, senza però rinunciare allo stile interpretativo e a una cifra espressiva personale e capace di unire drammi profondi e risate amare.

È tempo di un nuovo capitolo nel 2002, nell'incontro con il sacro che li vede portare in scena nelle chiese "Passioni de Gesus Cristu" e "Nascimentu" prima, e poi nel 2006 "Resurretzioni" a completare la trilogia religiosa. In parallelo all'attività di produzione, dal 1994 Teatro Olata porta avanti anche un'intensa attività formativa e laboratoriale rivolta ai più giovani, oltre ad aver partecipato a produzioni cinematografiche quali "Il figlio di Bakunin" di Gianfranco Cabiddu, ed esperienze con altre compagnie quali "Sa dì de sa Sardigna" di Marco Parodi – sostituito nel 2001 da Marco Gagliardo – e "Sa Passioni", di Tonin Casalonga in una produzione di Teatro Sardegna.