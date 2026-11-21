Patrizia Incollu, “Donna delle istituzioni”. Questo il titolo del convegno dedicato, ieri, nell’aula magna dell’università di Sassari alla direttrice di diverse carceri isolane, deceduta nel 2023 per le conseguenze di un incidente d’auto avvenuto mentre si spostava verso una struttura penitenziaria, e in cui perse la vita anche l’agente alla guida dell’automobile, Peppino Fois.

«Era una donna dello Stato - racconta Claudia Falchi, sottufficiale di polizia penitenziaria che ha lavorato con Incollu per molti anni - Sempre fedele al giuramento dato ma anche sempre molto attenta alle difficoltà umane di chi le stava vicino, dagli agenti ai detenuti».

Sono tanti i ricordi riportati nell’occasione promossa da Rotary Club di Sassari Nord e di Sassari Silky, Intrecci Culturali, Consiglio dell’ordine forense di Sassari e Camera penale di Sassari “Enzo Tortora”. Tra questi quelli dell’avvocato Giorgio Murino che si è soffermato sull’altruismo della professionista, capace di rapportarsi con tutti e di conoscere, ad esempio, le storie di chi si trovava in carcere. Umanità e dedizione mantenuta fino all’ultimo nonostante gli impegni incessanti e gravosi come direttrice.

Nel corso del convegno, moderato dall’avvocato Luigi Esposito, presidente commissione progetti Rotary Club Sassari Nord, sono intervenuti, tra gli altri, Giampaolo Cassitta, già dirigente dell’amministrazione penitenziaria, che ha parlato di 41-bis e questione sarda, il magistrato di sorveglianza di Nuoro Rossana Corrias, su “La pena oltre la detenzione”, e don Gaetano Galia, cappellano della Casa Circondariale di Bancali.