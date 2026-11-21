Quarta edizione per "di:segni" il festival dedicato al fumetto e alle sue intersezioni con illustrazione, cinema, teatro e musica. Dal 27 al 29 novembre saranno il Teatro Civico Gavino Ballero e la Biblioteca comunale “Rafael Sari” di Alghero a ospitare incontri con autori, presentazioni, proiezioni, accompagnamenti musicali dal vivo e appuntamenti dedicati alle scuole.

Il programma, curato dalla direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu, si svilupperà attorno al passaggio delle storie da un linguaggio all'altro, senza dimenticare un approfondimento sui loro processi di creazione. Il festival è organizzato dall'Associazione Alghero Fumetto, con la segreteria organizzativa affidata all'Associazione Itinerandia e l'illustrazione grafica firmata da Checco Frongia.

Gli ospiti- Nella giornata inaugurale, venerdì 27 novembre: Francesco Bellu, archeologo e divulgatore sardo: Massimo Dall'Oglio; Daniel Cuello; Paolo Parisi e il suo The Sound of Miles Davis.

Sabato 28 novembre ci sono Mario Natangelo, Marco Rizzo, La Tram ed Elena Mistrello, Sergio Stivaletti. L’ultima giornata, quella di domenica 29 novembre, si svolgerà nel Teatro Civico: ospiti Bruno Enna e Licia Cascione. In chiusura l'evento "I nostri Novanta - Quando il fumetto indipendente cambiò le regole", a cura dell'Accademia Multimediale Kérberos con Giovanni Bufalini, Paolo Di Orazio, Mauro Muroni e Andrea Plazzi.