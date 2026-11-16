Neppure la pioggia è riuscita a fermare la festa dello zafferano a San Gavino Monreale. La seconda giornata del Festival Le Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2026 si è conclusa con un bilancio positivo, grazie alla partecipazione di tantissime persone che hanno riempito le strade e le piazze del paese, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di incontro, festa e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Dopo l'esordio di domenica 8 novembre a Villanovafranca, il festival ha fatto tappa in uno dei principali centri di produzione dello Zafferano di Sardegna DOP, richiamando famiglie, appassionati, sportivi e visitatori arrivati anche dai paesi vicini. Una giornata che, nonostante le condizioni meteorologiche incerte, ha confermato la capacità della manifestazione di coinvolgere la comunità e di raccontare il territorio attraverso le sue produzioni agricole, le tradizioni popolari, l'artigianato, la cultura e lo sport.

Il programma, sviluppato per l'intera giornata, ha visto protagonisti i produttori locali, le associazioni, gli operatori economici, le scuole e le numerose realtà che hanno contribuito all'organizzazione delle attività. La giornata si è aperta con lo sport, grazie all'Escursione dello Zafferano in Mountain Bike, organizzata da Monreal Bike, e alla prima edizione della 10K Trofeo Città dello Zafferano, che ha portato a San Gavino Monreale numerosi atleti provenienti da tutta la Sardegna.

Particolarmente apprezzati gli appuntamenti gastronomici, a partire dal Pranzo della Pro Loco, che ha valorizzato i sapori della tradizione, fino al concorso “Il dolce allo Zafferano”, condotto da Gianluca Medas, dedicato alla creatività in pasticceria e ai molteplici utilizzi dell'oro rosso in cucina. Al centro della manifestazione anche il lavoro dei produttori, custodi di una tradizione agricola che continua a rappresentare uno degli elementi più riconoscibili dell'identità sangavinese. Gli spazi espositivi hanno permesso ai visitatori di conoscere da vicino le caratteristiche dello Zafferano di Sardegna DOP e l'impegno necessario per ottenere una delle spezie più pregiate.

Tra i momenti più attesi della giornata, la prima edizione della 10K Trofeo Città dello Zafferano, manifestazione podistica a carattere nazionale organizzata dall'ASD Atletica Podistica San Gavino, sotto l'egida della FIDAL e con il patrocinio del Comune. La competizione, valida come Campionato Regionale Assoluto di corsa su strada sui 10 chilometri, ha richiamato alcuni dei migliori interpreti dell'atletica isolana, contribuendo ad arricchire il programma del festival con un appuntamento sportivo di rilievo regionale.