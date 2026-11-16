Un viaggio nel rapporto tra società e malattie mentali nel tempo raccontato attraverso le vicende del manicomio di Villa Clara che ha rappresentato, per quasi un secolo, un luogo di contenimento e coercizione più che di cura: è “La nave dei folli, storia dell'ex manicomio di Villa Clara”, terzo appuntamento della rassegna curata da Trip Sardinia “Il buio e la luce” in programma a Cagliari, al Polo Bibliotecario di via Falzarego 35, giovedì 19 novembre alle 18.

“La nave dei folli”, raccontata da Claudia Caredda, ripercorre la storia della malattia mentale e degli istituti ad essa dedicati nella nostra città; una storia che cambierà profondamente in Italia con la legge 108 del 1978 conosciuta come “Legge Basaglia” per un radicale, seppure lento, modo di intendere e curare i disturbi mentali. Alla narrazione si alterneranno le letture di Francesca Mulas che darà voce a storie e testimonianze venute fuori, a fil di voce, dalle mura del manicomio cagliaritano con le pagine scritte dal giornalista Giorgio Pisano, a far dar cornice la selezione musicale di Giacomo Pisano e le foto di Josto Manca, gentilmente concesse dalla famiglia. La serata sarà dedicata alla memoria di Roberto Loddo e del suo profondo impegno sul tema della salute mentale. Seguirà, alle 19, un dibattito sul tema a cura di Rainbook Festival.

L'ingresso è libero con offerta, è consigliata la prenotazione ai numeri 3934417811, 3920508181 (whatsapp) o via email booking@tripsardinia.com. Lo spazio è accessibile alle persone con disabilità motoria.