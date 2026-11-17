Meno ostentazione, più autenticità. Dopo la stagione della logomania, tra loghi giganteschi sulle borse e cinture con le iniziali in evidenza, e quella del cosiddetto quiet luxury, fatto di capi essenziali, colori neutri e marchi riconoscibili soltanto dagli intenditori, qualcosa sta cambiando. Oggi il vero lusso è soprattutto una questione di sostanza: qualità dei materiali, lavorazioni artigianali, autenticità e trasparenza.

È quella che viene definita Legitimacy Era, una nuova fase in cui i brand non possono più contare soltanto sul fascino del nome, ma devono dimostrare concretamente il valore di ciò che vendono. A cambiare non è soltanto il modo di vestire, ma anche il rapporto dei consumatori con gli acquisti e con il concetto stesso di esclusività. I numeri raccontano una trasformazione già in corso. Secondo una ricerca di The Next Generation Platform, il 41% dei consumatori che acquista beni di lusso ha ridotto gli acquisti perché non riconosce più un valore adeguato al prezzo. Il 35% ha invece destinato una parte della spesa precedentemente riservata ai prodotti di lusso al wellness. E cresce anche l'interesse per il second hand: in Italia un consumatore su tre ha già acquistato un prodotto di lusso di seconda mano.

Dal logo alla sostanza

Per anni il marchio in bella vista è stato un modo immediato per comunicare ricchezza e appartenenza. Oggi, però, la sovraesposizione dei loghi e la maggiore diffusione dei prodotti di lusso ne hanno progressivamente ridimensionato il potere simbolico. Non basta più esibire una borsa griffata per trasmettere un'idea di esclusività: conta ciò che c'è dietro, dalla scelta dei materiali alla cura delle lavorazioni. Anche il quiet luxury, che aveva conquistato le passerelle e i guardaroba con la sua estetica discreta e apparentemente senza tempo, sembra aver esaurito la sua spinta iniziale. Il rischio è quello di trasformarsi in un nuovo codice uniforme, con brand e consumatori sempre più simili tra loro. La nuova fase punta invece sulla riconoscibilità individuale e sulla credibilità delle maison. Ed ecco che un marchio deve essere coerente con la propria storia, valorizzare le competenze artigianali e garantire trasparenza nella filiera produttiva. Non a caso, secondo una ricerca citata da Forbes nel 2025, il 72% dei consumatori di fascia alta dichiara di non trovare nei prodotti acquistati la qualità artigianale per cui paga.

Il nuovo lusso è anche un'esperienza

A cambiare sono anche le priorità. Una parte dei consumatori preferisce investire nel benessere, nel tempo libero e nelle esperienze piuttosto che accumulare oggetti costosi. Viaggi, soggiorni esclusivi, trattamenti e momenti dedicati alla cura di sé acquistano così un valore sempre maggiore. Secondo i dati citati nell'analisi, il lusso esperienziale ha registrato una crescita del 3%, mentre i beni personali hanno segnato una flessione del 2%. Un segnale di come il desiderio di esclusività si stia spostando progressivamente dal possesso alla possibilità di vivere qualcosa di speciale.

La seconda vita degli oggetti

C'è poi il fenomeno del lusso di seconda mano, che non rappresenta più soltanto un'alternativa economica all'acquisto del nuovo. Borse d'archivio, capi vintage e accessori appartenuti a collezioni passate conquistano spazio perché offrono qualcosa di diverso: unicità, storia e possibilità di trovare pezzi non più disponibili nelle boutique. Secondo le stime citate nell'analisi di settore, il mercato del lusso pre-owned è destinato a crescere da due a tre volte più velocemente rispetto a quello dei prodotti nuovi fino al 2027. In Italia, intanto, un consumatore su tre ha già acquistato un articolo di lusso usato. Il risultato è un cambiamento che va oltre la moda.

(Unioneonline/D)