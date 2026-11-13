Quali incontri e quali conflitti legarono l’antico Egitto agli Sherden? La 12ª edizione dell’Expo del Turismo Culturale in Sardegna apre una finestra su questa storia tutta da scoprire e da raccontare con: “L’Egitto e gli Sherden: incontri e conflitti nel Mediterraneo”.

Nel pomeriggio, il confronto tra Italia ed Egitto sull’applicazione della Convenzione UNESCO e sulla tutela dei beni culturali fa da preludio alla presentazione e all’inaugurazione della mostra, che si potranno seguire in diretta.

La mostra archeologica dà continuità alla collaborazione pluriennale con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Soprintendenza ABAP di Cagliari e Oristano. Quest’anno si aggiunge il MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, sotto l’egida di Paolo Giulierini. L’esposizione si arricchisce inoltre di un’ampia sezione tecnologica, con novità esclusive volute dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura.

Il percorso espositivo racconta un mare attraversato da popoli, scambi e conflitti e avvicina culture lontane attraverso le testimonianze e le bellezze dei loro territori. Mostra e convegno proseguono il lavoro della Fondazione per favorire la collaborazione tra musei, istituzioni e siti archeologici italiani e internazionali.

Collegati dalle 16 per scoprire il percorso espositivo e seguire l’inaugurazione.