Novantadue anni di vita, creatività e passione per l’arte, con un patrimonio di esperienze, conoscenze e maestria che oggi diventa occasione di incontro e di crescita per le nuove generazioni.

Alghero rende omaggio a Elio Pulli, tra i più conosciuti e apprezzati artisti sardi, protagonista di un appuntamento speciale dedicato alla sua lunga carriera e alla capacità dell'arte di parlare ai giovani e lasciare un segno nel tempo.

Venerdì 13 novembre, alle ore 10 Casa Gioiosa ospiterà l'incontro “Elio Pulli: una vita per l’arte”, iniziativa inserita nel programma di Alguer Family Festival Extra, che prosegue anche nel mese di novembre arricchendo il calendario del Cap d’Any 2026.

L'appuntamento, promosso dalla Fondazione Alghero, presieduta da Graziano Porcu, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, è rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ma i tanti estimatori del celebre maestro potranno assistere gratuitamente all'evento.

Non sarà soltanto un'occasione per conoscere da vicino il percorso umano e artistico di un grande protagonista dell'arte isolana, ma soprattutto un momento di condivisione e di trasmissione del sapere. Attraverso il racconto della propria esperienza, delle opere realizzate e dei riconoscimenti ottenuti nel corso di una carriera straordinaria, Pulli, intervistato dai giornalisti Fabio Alescio e Tiziana Biscu, accompagnerà i ragazzi alla scoperta del mondo dell'arte, mettendo a disposizione la propria sensibilità, le tecniche e quella sapienza artigianale maturata in decenni di lavoro.

Pittore, scultore e ceramista, Elio Pulli ha dedicato la propria vita alla ricerca artistica, sperimentando linguaggi, materiali e forme espressive differenti. Un percorso che lo ha portato a distinguersi nel panorama culturale sardo e a ottenere importanti riconoscimenti, diventando un riferimento per la capacità di coniugare tradizione, creatività e innovazione. Quest'anno, il traguardo dei novantadue anni rappresenta un'occasione particolarmente significativa per celebrare non soltanto la sua produzione artistica, ma anche il valore di un'esperienza che continua a generare interesse e ispirazione.