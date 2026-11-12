“La Sardegna Isola del Sogno - attraversare l’acqua del tempo”. È il nuovo progetto di Gabriella Locci, artista poliedrica e presidente di Casa Falconieri, che sarà in mostra da sabato prossimo al museo Dart di Dolianova. La ricerca dell’artista cagliaritana, allieva di Foiso Fois, offre una immagine inedita della Sardegna, luogo di appartenenza fortemente simbolico tra passato, presente e futuro.

Accanto alle opere di Gabriella Locci, le fotografie di Alessandra Angioni e Simone Frau raccontano lo sviluppo artistico e creativo del progetto con scatti realizzati in prestigiosi contesti internazionali.

«Il progetto – spiega Gabriella Locci - racconta l’isola non come un territorio da descrivere attraverso immagini consolidate ma una geografia interiore, un archivio di memorie, un paesaggio in continua trasformazione nel quale reale e immaginario, presenza e assenza, passato e futuro si incontrano».

L’appuntamento è per sabato prossimo alle 18.30 al Museo Dart di via Carducci alla presenza dell’artista, della storica dell’arte e curatrice del progetto, Olga Scotto di Vettimo, del sindaco di Dolianova Ivan Piras e del direttore del Dart Dario Piludu. Coordina la serata la giornalista Manuela Vacca.