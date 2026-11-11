La Sardegna si prepara, ancora una volta, a brillare sulla scena internazionale della moda. Sabato 14 novembre, nella cornice del Museo delle Auto del Principe di Monaco, andrà in scena la finale mondiale di The Look of the Year, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama internazionale del fashion. Tra i protagonisti di questa importante vetrina ci sarà anche una forte rappresentanza dell'Isola con Federica Simbula, giovane modella originaria di San Gavino Monreale, pronta a portare oltre i confini nazionali bellezza, talento e creatività. Per Federica due grandi passioni: la pallavolo che la vede militare in Serie C con il Selargius 85 e la moda con la quale ha conquistato l'accesso diretto alla finale mondiale.

Per la giovane sarda un’esperienza internazionale che la vedrà confrontarsi con modelle provenienti da oltre venti Paesi. Accanto alla bellezza e al talento delle modelle, a rappresentare la Sardegna ci sarà anche la creatività di cinque stiliste, chiamate a portare in passerella le proprie visioni e le nuove creazioni.

Si tratta di Irene Piccinnu, Barbara Dalu, Bettina Tola, Marinella Porru e Gianfranca Dettori, cinque professioniste provenienti da diverse realtà, unite dalla passione per la moda che le ha portate, in diverse occasioni, già sul palco di The Look of The Year. Una partecipazione che assume un significato particolare non soltanto per la portata dell’evento ma anche per raccontare, attraverso abiti, tessuti, lavorazioni e ricerca stilistica, l'identità di una terra ricca di tradizioni artigianali e capacità innovative.

In finale altre cinque modelle italiane: Clara Clementi, Yaroslava Derkach, Sofia Botton, Emily Sophie Roberti e Caterina Milo. Grande soddisfazione è stata espressa da Luisa Cardinale, coordinatrice dell'evento, che ha sottolineato “ il percorso di crescita sviluppato nel corso dell'anno insieme alle stiliste”, manifestando orgoglio per la possibilità di portare il talento e l'eccellenza del Made in Italy su un palcoscenico di rilievo mondiale.