A 100 anni dalla nascita Sassari ha voluto ricordare Ausonio Tanda, artista che nel cuore del Novecento si è mosso fra tradizione e avanguardia, fra neorealismo e sperimentazione. Ieri sera il Palazzo della Città Metropolitana in piazza d'Italia lo ha omaggiato con un partecipato incontro nella Sala Sciuti.

Tra ricordi istituzionali, interventi di critici e storici dell'arte (Giuliana Altea e Antonella Camarda) e testimonianze personali (la nipote Paola Tanda) è stata ripercorsa la vita e la carriera dell'artista nato a Sorso e trasferitosi poi a Roma.

Nell'occasione è stata anche inaugurata la mostra permanente alloggiata nelle sale dell'ex Palazzo della Provincia di Sassari. Quasi una sintesi dei temi ricorrenti nelle opere di Ausonio Tanda: le nature morte e i fiori, le marine e il lavoro, che richiamano le difficoltà della vita e la solitudine, i ritratti e le figure umane.

Negli anni '60 del secolo scorso Tanda aveva poi approfondito il rapporto tra organismo e macchina, ampliando anche le tecniche e utilizzando materiali diversi: nei Cyborg l'uomo viene sopraffatto dalla tecnologia.