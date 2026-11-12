Un dialogo tra i maestri preimpressionisti della Scuola di Barbizon e i maestri sardi del Novecento, mercoledì 18 dicembre verrà presentata alle 10.30 e inaugurata alle 19 la mostra dal titolo "Paesaggi dell'Ottocento: sguardi sulla natura" organizzata dall’Associazione Culturale Aurea Natur presso lo Spazio Aurea Natur Mostre, in via Spano 11 a Sassari. Interverranno il Prof. Alberto Bertuzzi, Curatore della mostra e Storico dell'Arte e la presidente dell'associazione culturale, Caterina Berlinguer.

La mostra propone un confronto inedito sul tema della natura e della luce, accostando i capolavori della pittura paesaggistica francese del XIX secolo (Rousseau, Millet, Daubigny) alle opere dei più celebri maestri sardi del Novecento (Biasi, Manca, Melis, Dessy, Delitala).

Alle atmosfere dei boschi e dei fiumi francesi si affiancheranno paesaggi segnati dalla luce mediterranea e dalla specificità del territorio isolano. Non si intende suggerire una discendenza artistica diretta là dove non sia documentata, ma proporre un confronto tra modi diversi di vedere la natura, riconoscendone affinità, distanze e qualità autonome.

Durante l'anteprima sarà possibile ammirare, per la prima volta in assoluto in un'esposizione pubblica, due rarissime e inedite vedute di Venezia realizzate da Pietro Antonio Manca.