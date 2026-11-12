Si chiude con un bilancio più che positivo la rassegna "Quartu Sensoriale: Arti, Passi, Sapori", promossa dall’associazione Culturale Ichnusae e dedicata alla valorizzazione turistica, culturale ed esperienziale del territorio quartese. L’intero programma è stato costruito per avvicinare residenti e visitatori al patrimonio culturale della Sardegna, e in particolare di Quartu attraverso esperienze concrete, partecipate e multisensoriali: non una fruizione passiva, ma un modo diretto di conoscere, fare, ascoltare, osservare e condividere. Particolarmente apprezzati i laboratori dedicati alla cesteria in giunco, ai dolci quartesi, alla pasta fresca e al pane tradizionale che hanno consentito alle persone di riscoprire gesti, tecniche e significati che appartengono alla memoria e all’identità della comunità. Mettere le mani in pasta, intrecciare un manufatto, imparare una decorazione o riconoscere il valore simbolico del pane ha trasformato ogni incontro in uno spazio di apprendimento e di benessere. I tour hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta del litorale quartese un territorio ricco di stratificazioni storiche, testimonianze archeologiche, paesaggi costieri e memorie legate al mare. Da Is Mortorius e Cala Regina ai percorsi archeologici, fino alla Marina di Capitana, le visite hanno restituito la complessità e il fascino della costa quartese, mettendo in relazione ambiente, fortificazioni, antichi insediamenti, portualità e racconti locali. Camminare nella natura, osservare il paesaggio e ascoltare la storia dei luoghi ha offerto ai partecipanti un’occasione per rallentare, respirare e vivere il territorio in modo consapevole.Accanto ai laboratori e ai tour, un ruolo significativo è stato svolto dagli incontri culturali e letterari, che hanno ampliato il racconto della Sardegna mettendo in relazione libri, memoria, tradizioni e cultura materiale. Le presentazioni dedicate alle leggende e alla storia di Capitana, al rapporto tra Grazia Deledda e il cibo e al patrimonio enogastronomico dell’Isola hanno offerto ulteriori occasioni di conoscenza e confronto.