Tre corsi in presenza per chi parte dalle basi - a Valledoria, Aglientu e Loiri Porto San Paolo - e uno online per i più esperti, torna lo studio della lingua gallurese guidato dall’Istituto Chircas. Nell’ambito del progetto “No zi smintighemmu di la linga”, il percorso online, sarà di livello medio-alto, corrispondente ai livelli B2/C1; prevede dieci lezioni, dal 17 novembre al 22 dicembre, ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19 e un corso in presenza di livello base, che si terrà a Valledoria. Le altre due proposte formative, di livello base-intermedio, saranno realizzate nell’ambito dei progetti “Dillu a moda tója” e “Linghi in caminu” e coinvolgeranno rispettivamente i territori di Porto San Paolo e Aglientu. Si articoleranno ciascuno in dieci incontri. I calendari e gli orari delle lezioni saranno concordati successivamente con i partecipanti, con l’obiettivo di favorire la frequenza e conciliare gli impegni formativi con quelli di studio e di lavoro. In questo modo, la formazione linguistica raggiungerà diverse comunità, offrendo nuove opportunità di apprendimento e partecipazione. Al termine di ciascun percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, riconosciuto a chi avrà frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo. “L’iniziativa si rivolge sia a chi desidera consolidare e perfezionare le proprie competenze linguistiche – spiegano gli organizzatori - sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al gallurese, riscoprirlo e praticarlo, contribuendo così a mantenerlo vivo nella quotidianità delle comunità”. I quattro nuovi corsi gratuiti dedicati alla lingua gallurese, interamente finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) nell’ambito del Bando TuLiS (L.R. 22/18 e L.R. 6/12 – annualità 2025-2027) puntano a rafforzare il legame tra lingua, cultura e territorio. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al gallurese, approfondirne la conoscenza e contribuire concretamente alla sua trasmissione alle nuove generazioni, affinché continui a rappresentare una parte viva e riconoscibile dell’identità delle comunità locali. Le iscrizioni sono già aperte. Per ricevere informazioni o riservare un posto è possibile contattare l’Istituto Chircas al numero 334 8405342, anche tramite messaggio.