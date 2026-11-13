“Sei più forte di quanto credi. Voci, paure e sogni dalle scuole medie”: più che il titolo di un libro sembra il trailer di una storia. La storia che Amani El Nasif racconterà martedì 17 novembre alle 18 racconterà nella Sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, in piazza d'Italia.

Amani arriva dalla Siria a tre anni e si stabilisce a Bassano del Grappa. Cresce parlando italiano, pensando in italiano, sentendosi italiana. Eppure, quando inizia le medie, in molti continuano a chiamarla “la straniera”. Durante gli anni della scuola, dentro di lei si formano domande ingombranti che non sa a chi fare: sul corpo che cambia, sulle amicizie che fanno male, sul suo posto nel mondo. A sedici anni viene portata in Siria con un inganno e perde la libertà. Quando riesce a tornare, sceglie di non stare più zitta. Entra nelle scuole, racconta la sua storia, e impara a riconoscere nel silenzio di chi ha davanti le stesse paure che erano le sue.

L’evento è realizzato dall’Associazione Sardi Italiani Europei con Lìberos e la Libreria Koinè Ubik di Sassari.

Mercoledì 18 novembre invece Amani El Nasif sarà al Cineteatro REX di Bono (ore 10.30) per incontrare studenti e popolazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'evento è un'appendice del festival di letetratura sportiva Mens Sana organizzato dal Comune di Bono con Lìberos.