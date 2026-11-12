A Oristano torna FestivalScienza: l’undicesima edizione guarderà il mondo attraverso le “Visioni”

Il 17 e 18 novembre la città ospiterà due giorni dedicati al tema delle “Visioni”: vedere, percepire e interpretare la realtà, dal cielo stellato ai fondali marini. «Siamo all’undicesima edizione ed è sempre una grande festa, che coinvolge sempre più le scuole», racconta Carlo Aymerich, del Consorzio Uno e referente del progetto. «Le ragazze e i ragazzi sono i veri protagonisti: saranno loro a guidare i visitatori nel mondo della scienza e, spiegando agli altri, impareranno a loro volta. È il modo più efficace per far propria la conoscenza e l’essenza stessa del festival».

Molti i laboratori didattici nelle scuole superiori, incentrati sul tema, come quelli del De Castro "ΙΔΕΙΝ… VIDERE. Sguardi antichi e moderni". L’apertura, il 17, sarà al Chiostro del Carmine con i ricercatori del CNR-IRBIM: da “Sotto la superficie” a “Visioni polari”. Il 18 l’installazione sonora “Deeping Waves”. Al Mariano IV d’Arborea il pre-festival, sabato 14, con “Oltre l’algoritmo: frontiere dell’intelligenza artificiale” e l’ex allieva Sara Zoccheddu; il 18 il seminario “Riflessioni sul principio di libertà” con Maria Del Zompo. All’Othoca il tema si apre alla tutela: il 17, la verità, con l’ex vicequestore Angelo Lino Murtas e il perito linguistico Antonio Ignazio Garau; il 18, ambiente e territorio, con Licia Colò e Massimiliano Messina di Monumenti Aperti. A seguire, telescopi puntati verso il cielo con Ignazio Cara dell’Associazione Astrofili Sardi. Il 21, nel post-festival, “Sandro Pertini” di Gianluca Scroccu con Andrea Santucciu.

Un’occasione per imparare a guardare, dalle profondità del mare alla volta celeste. Perché la scienza, come la vista, non è mai solo ciò che si osserva, ma ciò che si impara a vedere.