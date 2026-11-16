Per secoli i diritti e le libertà sono stati l’elemento propulsore della lotta contro gli autoritarismi e le tirannie. Sono stati il fulcro di ogni democrazia e non è pensabile una moderna società avanzata che non si basi prima di tutto sui diritti, sulle libertà, sul rispetto per ogni individuo intesa nel suo significato più ampio. A volte, però, il significato diventa tanto ampio che sembra impossibile esprimere un’opinione, emanare una norma, prendere una decisione senza che qualcuno urli alla discriminazione, all’attacco alla libertà e al buon diritto individuale. Ogni categoria alla fine si ritiene intoccabile, ogni minoranza pretende che la sua voce venga ascoltata più di quella di altre minoranze e addirittura più di quella della maggioranza dei cittadini.

Siamo allora di fronte a una vera e propria ipertrofia dei diritti e delle libertà, che di fatto può portare alla paralisi oppure a qualcosa di profondamente antidemocratico e tirannico: la dittatura del pensiero unico, buono, buonista, inclusivo fin quando si vuole, ma comunque totalitario.

Un discorso che può valere anche per il politically correct che da sacrosanta e benemerita garanzia contro discriminazioni e pregiudizi si è trasformato in una sorta di mantra, in una forma di comunicazione per cui ogni espressione, dichiarazione, giudizio va soppesato attentamente in modo da non offendere e non mettere a disagio nessuno. Nelle sue forme più estreme può diventare uno strumento per tacciare di razzismo, fascismo, qualunquismo, insomma qualsiasi “ismo” possibile e immaginabile chiunque non segua il mainstream contemporaneo su temi etici, multiculturalismo, globalizzazione e immigrazione.

La copertina del libro

Quella che emerge è allora una vera e propria “dittatura” che restringe la libertà di pensiero e di espressione e che limita i campi di ricerca anche degli intellettuali, preoccupati fin troppo di non finire alla gogna mediatica e social di moderni inquisitori e moralisti 2.0.

Su questa convergenza su un pensiero unico e totalizzante e sulla “criminalizzazione” di ogni forma di dissenso non autorizzato e anestatizzato a priori insiste l’ultimo saggio del giornalista e scrittore Dario Fertilio, intitolato in maniera fortemente evocativa e volutamente provocatoria L’oppio dell’Occidente (Guerini e Associati, 2026,pp. 160).

Punto di partenza una domanda semplice e complessa allo stesso tempo: cosa accade quando un sistema di idee, nato con la promessa di rendere la società più giusta e armoniosa, finisce per indebolire proprio quelle libertà che intende difendere? La risposta che Dario Fertilio offre è diretta: la libertà si anestetizza. Il linguaggio e il senso comune, progressivamente, si trasformano. Parole, comportamenti e categorie attraverso cui interpretiamo la realtà vengono sottoposti a revisione continua, fino a produrre un nuovo modo di stabilire ciò che è accettabile e ciò che non lo è. O meglio, fino a imporlo. Tutto questo, però, avviene senza costrizione ma persuadendo, producendo una forma di omologazione nella quale il dissenso viene percepito come una minaccia anziché una componente essenziale della libertà, la stessa senza cui proprio questo processo non avrebbe potuto avviarsi. Un processo che, con il linguaggio dell'uguaglianza e dell'inclusività, rischia di trasformare il pensiero critico in conformismo. Fertilio invita a riflettere su questa forma di dipendenza dal radicalismo di massa, un'ideologia che si serve degli strumenti delle democrazie per eroderne i valori storici. Prima che diventi invisibile, è necessario riconoscere il virus che si sta diffondendo nell'Occidente, che sta infettando le aule delle università o le cronache giornalistiche, censurando la lingua e ridefinendo relazioni e paradigmi comportamentali. Scambiandolo per inclusività, la cultura delle libertà individuali rischia di smarrire la propria essenza. L'oppio di cui si parla in questo libro è una metafora che allude al modo in cui si diffonde una ideologia particolare che ha effetti analoghi allo stupefacente. Invece dei semi di papavero, si serve della cultura e delle regole democratiche, creando dipendenza. Simile al vero oppio, assottiglia il confine fra veglia e sonno, desideri e realtà.