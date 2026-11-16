Una mostra d'arte contemporanea che racconta la donazione del sangue dal punto di vista più intimo: quello di chi riceve. Martedì 17 novembre alle 17.30 verrà inaugurata al piano terra della Biblioteca Universitaria di Sassari, la mostra "Sangue del mio sangue" di Nadia Mazzei, a cura di Alice Loriga.

La mostra, visitabile gratuitamente sino al 30 novembre, indaga il rapporto invisibile che nasce tra donatore e ricevente, un legame profondo che non si è scelto e che non si conosce, ma che diventa parte di sé. Un estraneo che, senza volto e senza nome, diventa sangue del tuo sangue.

Attraverso lo sguardo dell'artista, la donazione smette di essere solo un atto medico e diventa un atto umano di connessione radicale. Un filo che unisce due vite. Dice Nadia Mazzei: “Nelle mie opere questo legame diventa concreto, diventa filo, segno, rapporto. Ci sono molti fili che legano. Quei fili sono da una parte il flusso del sangue, dall'altra il flusso che si crea tra chi dona e chi riceve”.

Come scrive Alice Loriga nel suo testo critico: “L'artista, [...] trasforma l'esperienza privata in creatività e desiderio di condivisione: il sangue non è più solo materia biologica, ma diventa medium, racconto, un filo rosso che attraversa le opere come un battito che si propaga”. Attraverso le parole della curatrice, la mostra ripercorre anche il valore ambivalente del sangue nella storia dell'arte: simbolo di ferita e morte, ma anche di redenzione e vita.

La mostra vuole essere inoltre un ringraziamento a tutti i donatori e a tutti i volontari dell’AVIS e i professionisti delle ASL che ogni giorno, con impegno silenzioso e costante, si prodigano per rendere possibile questo gesto essenziale e insostituibile. Allo stesso tempo ha l'obiettivo di sensibilizzare i tanti utenti che ogni giorno popolano le sale della biblioteca, luogo fondamentale di cultura e funzione sociale a Sassari, perché diventino donatori.