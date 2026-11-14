Sono passati 37 anni ma la voglia di scoprire la verità sulla tragica fine di Gisella Orrù è ancora tanta. Lo testimonia il numeroso pubblico (1200 persone in tre giornate di proiezione) che si è presentato a Carbonia per assistere alle prime presentazioni di “Stelle nel pozzo”, cortometraggio del regista cagliaritano Paolo Carboni ispirato alla storia della giovane 16enne, uccisa e gettata in un pozzo a San Giovanni Suergiu nel 1989. In circostanze mai del tutto chiarite, nonostante la verità giudiziaria abbia emesso le sue condanne. E vorrà dire qualcosa il doppio sold-out per le due proiezioni in programma lunedì a Cagliari al cinema Odissea nell’ambito della rassegna Nosu e is Atrus organizzata dall’associazione culturale Babel.

La pellicola trae libera ispirazione dalla cronaca di un delitto efferato che scosse profondamente l'opinione pubblica dell'Isola e che a distanza di decenni resta avvolto da ombre e interrogativi, configurandosi come un caso giudiziario mai del tutto risolto. Ad alimentare i dubbi il suicidio in carcere di uno dei condannati e la scomparsa del secondo di cui si sono perse le tracce una volta uscito di prigione.

Il film non indaga la cronaca, si cala invece nel contesto umano e sociale in cui maturò la tragedia. Carbonia negli anni Ottanta è una città piegata dalla chiusura delle miniere e segnata dagli effetti della crisi post-industriale tra disoccupazione, degrado urbano e un diffuso senso di abbandono.

«Stelle nel Pozzo nasce dall'esigenza di tornare su una vicenda — quella di Gisella Orrù, a cui il corto è liberamente ispirato — che negli anni è stata raccontata molte volte, tra podcast, libri e programmi televisivi, senza che mai lo sguardo si posasse davvero sulla condizione di vita delle giovanissime ragazze coinvolte. Non è la cronaca a interessarmi - spiega Paolo Carboni - ma ciò che la cronaca ha sempre lasciato fuori campo: l'adolescenza della Sardegna post-industriale di fine anni '80, un mondo mai veramente esplorato dal cinema, fatto di amicizie assolute, di sogni di fuga e di una vulnerabilità che il contesto sociale di Carbonia rendeva ancora più esposta».

Al centro della fiction ci sono Caterina (interpretata da Elisa Luciano) e Cinzia (Manuela Cambuli), due sedicenni legate da una profonda amicizia e dalla comune passione per la pallavolo. Dietro un carattere apparentemente forte, Caterina nasconde le fragilità di una famiglia messa a dura prova dalla crisi mineraria e coltiva il sogno di fuggire da una realtà provinciale percepita come soffocante. Un desiderio condiviso con Cinzia che spinge entrambe a cercare un futuro diverso da quello che la loro terra sembra aver già tracciato per loro. Nel tentativo di emanciparsi, le due ragazze finiscono però invischiate nel mondo degli adulti, in situazioni rischiose e scivolando in una spirale da cui diventa sempre più difficile uscire, fino al drammatico epilogo.