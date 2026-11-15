Il futuro del sardo si gioca nella capacità di trasmetterlo alle nuove generazioni, di farne una lingua nella quale riconoscersi e da utilizzare nella vita quotidiana. È il filo della riflessione proposta Antoni Flore Motzo, sindaco di Scano Montiferro, esperto di lingua, storia e tradizioni della Sardegna, nell’incontro “Su sardu e sos zovanos: isetos e isperas”, che a Paulilatino ha affrontato le questioni legate alla fragilità della trasmissione familiare, al peso dei pregiudizi e alla possibilità di un recupero.

Nel dialogo con Maria Cristina Floris, Motzo è partito da una difficoltà che riguarda la stessa conoscenza del fenomeno: la scarsità di dati aggiornati sul rapporto dei sardi con la propria lingua. Una lacuna che rende più complesso leggere i cambiamenti e comprendere la profondità della progressiva perdita del suo utilizzo. Tra le cause richiamate, l’affermazione dell’italiano attraverso la scuola e le istituzioni, che ha inciso sulle abitudini linguistiche e sulle scelte delle famiglie.

Motzo ha ricondotto il tema anche al pensiero di Antonio Gramsci: la questione della lingua supera il piano grammaticale e tecnico e investe i rapporti di potere, il prestigio sociale, l’egemonia culturale. In questa prospettiva, la rinuncia al sardo si intreccia con la ricerca di opportunità e con l’aspirazione a una diversa condizione sociale.

Un passaggio centrale ha riguardato le donne. L’apprendimento dell’italiano ha rappresentato per molte uno strumento di emancipazione e riscatto, accompagnato dalla promessa di una vita migliore. Un processo che ha avuto conseguenze sulla trasmissione linguistica e sul quale hanno pesato giudizi sociali capaci di lasciare tracce anche nel presente. Nel confronto è emerso, in particolare, lo stigma che ancora accompagna l’uso del sardo da parte delle giovani donne.

Proprio le donne, secondo il relatore, possono avere un ruolo importante nella ripresa della trasmissione. Il rapporto tra madre e figlio costituisce uno degli spazi fondamentali nei quali la lingua può tornare a essere appresa e vissuta, entrando nella quotidianità delle nuove generazioni.