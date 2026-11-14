Più di un mese di appuntamenti in calendario sotto il sipario, illuminati dal jazz, dalla classica e da sonorità brasiliane: il Festival Internazionale di Musica da Camera torna dal 15 al 20 dicembre a Iglesias per la sua ventottesima edizione, curata anche quest'anno dall'Associazione Anton Stadler e diretta dal bandoneonista e compositore Fabio Furìa, che ricopre lo stesso ruolo per la realtà promotrice e la Scuola Civica di Musica iglesiente.

Il programma si svolge interamente al Teatro Electra di piazza Pichi, fissando l'orario d'inizio di ogni concerto per le 19, in un percorso attraverso epoche, linguaggi e suggestioni, con interpreti e formazioni di caratura internazionale. Si parte dunque domani con "Virtuosi in dialogo. Il violino, il flauto, l’orchestra" che vede i solisti Lana Trotovšek (violino) e Tommaso Benciolini (pianoforte) affiancati dall'Orchestra Anton Stadler, sotto la direzione del maestro Ernesto Colombo, facendo seguito sabato 21, nella "Tradizione in ascolto" eseguita dal pianista Matteo Cabras in coppia con la violinista Danusha Waskiewicz, e domenica 22 con il Dumka Trio, composto da Carmina Morellà (violino), David Fons (viola) e Carlos Apellániz (pianoforte), sul palco per "Echi della scena".

Sabato 28 l'attrice Astra Lanz mette la sua voce in dialogo con il pianoforte di Andrea Rucli in "Divertissement en mots et musique", mentre domenica 29 il Klaviol Trio di Giambattista Ciliberti (clarinetto), Flavio Maddonni (violino) e Piero Rotolo (pianoforte) esplora la terra di confine "Tra teatro, cinema e altre contaminazioni". Il successivo weekend si apre nell'omaggio alla musica brasiliana, che il 5 dicembre vede insieme Selmah Hernandes (voce), Luigi Rana (chitarra), Paolo Luiso (pianoforte), Filippo De Salvo (basso e contrabbasso) e Saverio Petruzzellis (batteria) per "Samba Rosa", facendo spazio l'indomani alla violoncellista Alexander Hülshoff e alla pianista Levgeniia Lermachkova nell'esibizione in duo di "Passione e immaginazione". Concludono il segmento dei concerti le ultime due serate del 12 dicembre, con la pianista Elisso Bolkvadze che porta il suo recital "Pianomasterpieces", e il 20 dicembre, con Javier Girotto (sax soprano e baritono, flauti) e Vince Abbracciante (fisarmonica) al centro dell'espressiva ricerca jazz di "Santuario".

Nella sezione "Il Festival incontra...", il programma di quest'annata coinvolge ancora una volta le realtà musicali cittadine, a cominciare dall'incontro con il Coro di Iglesias in "Omines in coro", sotto la direzione del maestro Stefano Pisano, per l'8 dicembre al Teatro dalle 19. Il 13 dicembre alla stessa ora è l'Orchestra di fiati del Circolo Verdi, guidata da Fabio Diana, ad andare in scena con "The Lord of the Lake", trasferendosi poi il 18 dicembre alla Chiesa di san Francesco, dove alle 20 la corale Caterina Cittadini di Mariano Garau e il coro Concordia Villa Ecclesiae di Paolo Autelitano uniscono le loro voci per una speciale serata.

Ma una parte della rassegna viene anche dedicata alle scuole primarie e secondarie della città, con due incontri del Mini Festival attesi per le mattine del 30 novembre, ospite il Klaviol Trio, e del 14 dicembre, con Veronica Maccioni (voce e bandoneon) e Ottavio Farci (contrabbasso) nel concerto "Suoni in valigia – un viaggio musicale tra ascolto, scoperta ed esperienza".