Erano infatti ben quattro le famiglie co-protagoniste della serata: quella di Chopard, quella dei Giussani (la rivista era del papà di Dody, Renato, che la fondò nel 1992), i Puddu e i Rosas. Al centro delle due iniziative le storie e gli oggetti che raccontano frammenti di vita, identità, passioni. È partendo da questa unione accomunata anche dal buon gusto, che sabato 7 novembre, Rosas ha organizzato e promosso le due iniziative. Miacola, protagonista dell'incontro "La casa che vorrei. Idee, tendenze e soluzioni per abitare il presente", ha registrato un'alta partecipazione, l'atelier Casa Rosas si è riempito in ogni ordine di posto, e ha accolto ospiti arrivati da Nuoro e dintorni, ma anche da Oristano, Porto San Paolo e Sassari.

Emanuele Floris

Accanto a Miacola, l'architetto Marianna Masuli e l'avvocata Paola Siotto, in una conversazione a tre che hanno saputo guidare oltre la presentazione delle singole tendenze. «Ho una passione da piccola, mi piaceva arredare con la carta millimetrata - racconta Miacola -. E quasi per caso, mi sono iscritta in Architettura, io volevo fare lingue, mamma mi spinse a scegliere Architettura per provare. Mi son laureata in Architettura islamica nel 2004 a Bari». Aggiunge: «Durante il Covid ho fatto comunicazione online, soprattutto su Instagram e lì è scoppiato il fenomeno; si è arrivati a mezzo milione di follower. Ho anche un blog, che offre consigli. Da lì, ho ricevuto varie richieste: dall'arredo o restyling di una singola stanza sino alle ristrutturazioni complete».

I clienti sono soprattutto italiani, con un'alta concentrazione in Puglia, Regione d'origine di Miacola. In Sardegna: «Ho già fatto diversi progetti nell'Isola, che trovo molto simile alla mia terra sia per il legame con il mare e le famiglie - dice -. Ho lavorato in particolare a Olbia e Cagliari. Trovo che ci sia un ritorno della personalizzazione degli interni. Un insieme di cosa piace, dei legami e della storia, che per ognuno è diversa. Il mio obiettivo è creare un concept per ogni interno, che parli per la persona che ci vivrà, tra stile e funzionalità. Penso che la Sardegna debba credere ancor di più nella propria identità, e valorizzarla in una chiave anche contemporanea». Alcuni di questi argomenti verranno approfonditi in modo ulteriore durante Magie d'Inverno 2027. Rosas, dai Fratelli Puddu con Chopard e Giussani, ha condotto a un connubio tra l'abitare uno spazio, come con Miacola, e trascorrere del tempo di qualità, entrambi per stare bene. Ne parla Dody Giussani, una delle più grandi esperte in fatto di orologeria: «L'orologio è un elemento che piace per tanti motivi - dice - dal funzionamento, al design o dal significato che ha per ognuno: scandisce la vita, perché accompagna e segna il tempo della giornata. Pertanto, esiste un rapporto intimo, perché l'orologio lo guardi più volte al giorno, lo fai perché si muove e vive con te. Negli anni la comunicazione relativa all'orologeria è cambiata, e noi, come rivista, abbiamo guidato questa trasformazione con la creazione di eventi per appassionati. È questo uno dei motivi per cui mi trovo a Nuoro da Fabio Rosas e la sua famiglia, in un evento per conoscitori e amanti del bello e dell'orologeria. Perché non c'è niente di più significativo che toccare con mano gli oggetti più belli, condividerli con altri, viverli».