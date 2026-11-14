Il tempo di qualità, dalla casa al lavoro sino al riposo danno il via alla dodicesima edizione di Magie d'inverno con Gaia Miacola. Si è tenuto nei giorni scorsi a Casa Rosas, in via Lamarmora 145, a Nuoro, l'incontro con la nota interior designer Gaia Miacola, affiancata dall'architetta Marianna Masuli e dall'avvocata Paola Siotto per parlare di casa, arredo, ma soprattutto del vivere bene.
La serata è continuata nell'azienda vitivinicola Fratelli Puddu (che di recente ha ottenuto il premio Tre bicchieri Gambero Rosso 2027 per il Nepente Oliena 2023 Cannonau di Sardegna) per un evento esclusivo di presentazione delle più recenti collezioni di Chopard, e l'ospite Dody Giussani direttrice responsabile de L'Orologio, la "bibbia" dei gioiellieri. L'intera giornata è stata organizzata da Rosas 1945 con la famiglia Rosas (Fabio, Marco, Piera e Arjola), concessionari in Sardegna di Chopard e altri prestigiosi brand dalla storia importante. Con la sua presenza, Dody Giussani ha completato un quadro molto affine alla filosofia della famiglia Rosas, che tanto si è spesa nel recente passato per testimoniare il ricambio generazionale al vertice delle imprese familiari.
Erano infatti ben quattro le famiglie co-protagoniste della serata: quella di Chopard, quella dei Giussani (la rivista era del papà di Dody, Renato, che la fondò nel 1992), i Puddu e i Rosas. Al centro delle due iniziative le storie e gli oggetti che raccontano frammenti di vita, identità, passioni. È partendo da questa unione accomunata anche dal buon gusto, che sabato 7 novembre, Rosas ha organizzato e promosso le due iniziative. Miacola, protagonista dell'incontro "La casa che vorrei. Idee, tendenze e soluzioni per abitare il presente", ha registrato un'alta partecipazione, l'atelier Casa Rosas si è riempito in ogni ordine di posto, e ha accolto ospiti arrivati da Nuoro e dintorni, ma anche da Oristano, Porto San Paolo e Sassari.