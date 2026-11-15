Professoressa associata del Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Sassari, Serenella Medici ha vinto il Premio "Donna di Scienza" 2026. Giunto all'ottava edizione, il premio è rivolto a donne nate o attive in Sardegna, o che abbiano operato a beneficio della Sardegna, che si siano distinte nella ricerca scientifica, nell’insegnamento delle discipline scientifiche o nella promozione e divulgazione della cultura scientifica.

Questa la motivazione: «Per l’eccellenza raggiunta nella ricerca chimica. Il riconoscimento premia il suo contributo allo studio dei metalli nelle patologie e nell’inquinamento ambientale, il prestigio internazionale delle sue pubblicazioni e la capacità di connettere chimica, medicina, ambiente e archeologia. Le sue ricerche sul ruolo dei metalli come inquinanti ambientali sono di assoluto interesse anche per la Sardegna. Alla ricerca affianca un solido impegno nella didattica, nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione delle discipline STEM tra le studentesse e gli studenti».

Il premio Donna di Scienza Sardegna è un'iniziativa dell'Associazione Scienza Società Scienza, in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’Infn, la sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, l’Assessorato alla pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza del Comune di Cagliari.