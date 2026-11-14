Quinta edizione del premio “Rosalia Uras-Medica”, ieri sera a Sassari, nella cornice di Palazzo Ducale, e dell’aula consiliare. L’evento, promosso dall'Associazione Culturale e di Promozione Umana Rosalia Uras Medica, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, ha premiato Pietro Sechi, laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Sassari, per la tesi dal titolo “La terapia biologica dell’asma grave: oltre il bersaglio molecolare. Analisi degli effetti off-target sulla risposta immunitaria”.

Il riconoscimento viene conferito alle tesi di laurea riconosciute come innovative dall’associazione “Rosalia Uras-Medica” in materia di difesa della vita e di difesa delle persone e delle comunità. Iniziativa che ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica la medaglia di rappresentanza. Presenti all’evento di ieri il sindaco Giuseppe Mascia, i deputati Silvio Lai e Francesca Ghirra, il presidente della Fondazione Giacomo Spissu, Luciano Uras come presidente dell’associazione intitolata alla sorella, i componenti della Commissione Mondino Ibba, Antonello Pani e Antonella Pantaleo, il premiato e il relatore della tesi, lo pneumologo professor Pietro Pirina, l’assessora ai Servizi sociali Tania Decortes e i consiglieri comunali Walter Pani, Barbara Bindi e Vannina Masia.