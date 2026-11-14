Alla scoperta dell'Intelligenza Artificiale in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Arriva nell'isola Mi “AI” rubato il lavoro? spettacolo di Walter Riviera, ingegnere esperto di Machine Learning e divulgatore scientifico. Due le date: lunedì 16 novembre al Teatro Massimo di Cagliari e martedì 17 novembre al Teatro Civico di Sassari, sempre con inizio alle 21.

Smartphone alla mano, il pubblico diventa protagonista tra quiz, domande e confronti sorprendenti. E poi c’è Serafino, storico bidello alle prese con una domanda sempre più attuale: cosa succede quando una macchina entra nel nostro lavoro?

Alla guida di questo viaggio c’è Walter Riviera che dopo un dottorato in Sistemi Intelligenti Distribuiti e collaborazioni con Cern e Università di Cambridge, ha lavorato per otto anni in Intel Corporation come AI Technical Lead Emea, guidando progetti e attività di formazione.

Oggi continua a lavorare nel settore con AI Wonder, startup che sviluppa soluzioni di AI private per le aziende, affiancando formazione, consulenza e divulgazione. Un’esperienza che gli permette di raccontare l’AI con competenza e chiarezza, mettendone in luce opportunità, limiti e impatto sulla società, rendendola comprensibile fuori dagli ambienti tecnici.