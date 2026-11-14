Un dittico per raccontare l'universo femminile attraverso la musica, le parole e le emozioni. Torna al Teatro Verdi di Sassari Voci di donna, la rassegna organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Due gli appuntamenti: il 21 novembre l'omaggio a Ornella Vanoni e il 2 dicembre “Le donne di Pasolini”. Inizio alle 20.30.

Regina Ornella - Omaggio a Ornella Vanoni andrà in scena il 21 novembre, a distanza di un anno esatto dalla scomparsa della grande cantante milanese. A ricordarne la straordinaria carriera e l'inconfondibile personalità saranno Elisa Carta, voce e harmonium, e Francesco Ogana alla chitarra. Un ritratto che non si limiterà a celebrare la grande interprete, ma cercherà di raccontare soprattutto Ornella, la donna dietro il personaggio pubblico.

Mercoledì 2 dicembre, il secondo e ultimo appuntamento porterà sul palcoscenico Le donne di Pasolini, un recital dell'attrice Diletta Masetti, accompagnata al pianoforte da Marco Scolastra. Al centro dello spettacolo, il rapporto profondo, complesso e talvolta contraddittorio che Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, ebbe con le donne che attraversarono la sua esistenza e il suo percorso. Attrici, poetesse, cantanti e scrittrici che riconobbero nello scrittore e regista una personalità fuori dagli schemi, capace di suscitare passioni, confronti e legami di straordinaria intensità.