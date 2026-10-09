Sarà Gabriella Locci, artista e fondatrice di Casa Falconieri, a guidare il pubblico alla scoperta del percorso che dalla matrice conduce all’opera stampata. Ogni fase del processo di incisione avverrà in presa diretta: dalla preparazione della lastra alla scelta degli strumenti, dall’inchiostrazione alla carta, fino alla stampa realizzata su un grande torchio calcografico.

È la proposta del museo Dart/Casa Falconieri di Dolianova per la XXII Giornata nazionale del Contemporaneo “Amaci”.

L’appuntamento, in programma sabato 10 ottobre alle 18, accompagnerà la chiusura della mostra “I luoghi del segno” dedicata a Mimmo Paladino. Durante la sua performance, Gabriella Locci dialogherà con la storica d’arte Maria Dolores Picciau da anni impegnata nella ricerca e nella divulgazione dell’arte contemporanea in ambito nazionale e internazionale. L’ingresso è gratuito.

© Riproduzione riservata