Un percorso di laboratori di cinema per ragazzi, un cortometraggio girato nei luoghi storici e identitari del paese, e una borsa di studio per un viaggio di formazione all’estero. A Ploaghe, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione culturale di volontariato San Domenico - Caniga e l'Istituto Comprensivo "Satta-Fais", lancia un progetto di cinema e comunità realizzato da Travel On Set Production, produzione audiovisiva e scuola di cinema per giovani che verrà presentato sabato 28 novembre alle 10, negli spazi della Biblioteca Comunale Giovanni Spano (Ex convento dei Cappuccini, Via Pietro Salis 70), alla presenza dell’assessora alle politiche sociali Lorena Tedde, della ceo di Travel on Set, Ermelinda Maturo, e delle rappresentanti dell'associazione San Domenico di Caniga, la fondatrice Anna Cherchi e la pedagogista Dora Quaranta. Nell'occasione verrà effettuato il casting per gli attori, attrici e la troupe.

Il progetto si chiama «Il Segreto di Frades Mareos – Viaggio tra le orme del tempo», e coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 9 ai 15 anni delle classi 4ª e 5ª della Primaria e 1ª, 2ª e 3ª della Secondaria di primo grado in laboratori di scrittura, recitazione, regia, ripresa e produzione. I giovani artisti parteciperanno alla produzione di un corto girato nei luoghi simbolo del paese, come la Fonte di Frades Mareos, la Tomba dei Giganti di Fiorosu, la Chiesa di San Michele di Salvennor e altri luoghi dell’anima.

Dieci giovani, scelti tramite casting, saranno protagonisti davanti alla macchina da presa; tutti gli altri parteciperanno ai lavori della troupe, occupandosi di regia, riprese, fotografia, scenografia e promozione. La partecipazione è gratuita e non è richiesta alcuna esperienza. Le attività si svolgeranno tra novembre 2026 e gennaio 2027, in parte in orario scolastico e in parte extrascolastico. Il film sarà presentato in un evento finale, e sarà promosso anche a livello internazionale. I due studenti giudicati più talentuosi riceveranno una borsa di studio per un viaggio di formazione all'estero.