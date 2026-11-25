È stato stato uno tra i più grandi cantori sardi nel dopoguerra, Boricheddu Trogu è una figura illustre per l'Isola e per la comunità seneghese, che lo ricorda affettuosamente dedicandogli il secondo memorial. In programma nel fine settimana, organizzato dalla Pro Loco, saranno due giorni intensi con convegno, dibattito e canto a Cuntrattu e a Tenore.

Si comincia sabato 28 novembre nella sala consiliare della Casa Aragonese, alle 17 il convegno sul canto tradizionale a quattro voci, interverranno gli studiosi e appassionati: Marcello Marras, Sebastiano Pilosu, Marco Lutzu e Roberto Milleddu. Più tardi, alle 21, una gara di poesia estemporanea con i poeti Bruno Agus, Cristolu Muntoni e Dionigi Bitti, accompagnati dai cantori a Cuntrattu seneghesi.

Domenica 29 sarà saranno protagonisti il canto a Tenore e altre espressioni polivocali della tradizione sarda. Nel capannone di via degli Artigiani alle 17 canteranno il Tenore di Mamoiada “Mamujadinu”, il Tenore di Silanus “Sa Maddalena”, il Tenore di Fonni “Su Connottu”, quindi i padroni di casa: su Cuntrattu Seneghesu, su Cuntrattu de Seneghe e il Coro Monteferru. Segue alle 21 lo spettacolo di musica sarda e ballo popolare in compagnia del gruppo “A Ballare”.

Un evento culturale che omaggia e perpetua il ricordo di Boricheddu Trogu, con l'intento di promuovere e valorizzare il canto a Cuntrattu seneghese, il canto a quattro voci, il canto a Tenore e la poesia estemporanea. Favorire quindi il dialogo tra cantanti, artisti, studiosi, appassionati e cittadini, custodendo questo grande patrimonio culturale.

Presenta e coordina i lavori il direttore artistico Ottavio Nieddu, l’evento è organizzato dalla Pro Loco di Seneghe in collaborazione con Su Cuntrattu Seneghesu, con il sostegno finanziario dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, e il patrocinio del Comune.