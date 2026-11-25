Le prime foto sono già state consegnate. In una di queste si vedono le donne di Arborea che, negli anni Venti, lavavano i panni in un canale del paese. In un'altra foto c'è invece un bambino pensieroso con i pantaloncini corti. Ad Arborea c'è chi è al lavoro per creare l'album della bonifica. Sarà simile a quello dei calciatori, ma al posto di chi insegue il pallone ci saranno momenti della vita quotidiana di chi abitava ad Arborea dagli anni Venti ai Sessanta del Novecento. Questo è il periodo che la compagnia teatrale “I Guasti” ha deciso di raccontare. L'obiettivo è costruire la memoria storica della comunità e per riuscirci è necessario il contributo dei cittadini, a cui viene chiesto di aprire i cassetti di casa, tirar fuori gli album di famiglia e consegnare le foto di matrimoni, feste, dei nonni, dei pranzi della domenica, del lavoro nei campi e nelle stalle e, in generale, della vita di tutti i giorni. Il materiale sarà dato in prestito per il tempo necessario a scansionare le foto, poi verrà restituito. Patrizia Martis, presidente della compagnia teatrale “I Guasti”, spiega il progetto: «Noi, solitamente, cerchiamo di portare in scena fatti realmente accaduti nella comunità e l'album ha lo stesso obiettivo. Ogni famiglia ha una storia da raccontare e le foto possono far rivierli. Grazie al contributo dei cittadini, metteremo insieme tanti momenti di Arborea del passato e manterremo viva la memoria. Realizzeremo un album cartaceo e uno digitale: non sappiamo ancora quante copie riusciremo a stampare, dipenderà dal numero di foto che riceveremo».

«Un progetto importante che consentirà di recuperare pezzi di memoria e di seminare storie, anche in vista del centenario della nascita del Villaggio Mussolini e del Comune di Mussolinia di Sardegna. Invito la cittadinanza ad aderire», aggiunge la sindaca, Manuela Pintus. I cittadini possono consegnare il materiale nel negozio Fioreria dalle 9 alle 12.

