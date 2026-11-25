Le donne non esercitano il potere, ma governano. Si parte dal presupposto che la sovranità femminile sia un concetto filosofico, politico, storico e giuridico che descrive un modo di esercitare il potere, l’autorità e il governo fondato, anziché sul dominio gerarchico o sul monopolio della forza, sulle relazioni e sulla cura della vita. Giovedì 26 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14alle 18 in aula Pissarello (via Roma 151) si terrà l’evento “Sovrane. Pratiche e stili della sovranità femminile nei saperi, nelle arti, nella politica” a cura delle professoresse Monica Farnetti e Annamari Nieddu.

La sovranità femminile, nelle sue diverse articolazioni ed espressioni, implica infatti una riconsiderazione del potere, dell’autorità e del governo. Lungi dal porsi come concetto speculare a quello patriarcale, rifiuta le dinamiche di sopraffazione, conquista e dominio, proponendo un modello di coesistenza fondato sulla cura, sulla collaborazione, sull’ascolto e sulla sostenibilità.

Sulla scorta del testo che ispira questa iniziativa, “Sovrane” di Annarosa Buttarelli (Il Saggiatore, 2013 e 2017), si intendono individuare e interpretare pensieri, pratiche e politiche elaborati da donne che, nel corso della storia, hanno consolidato la propria autorità fondandola sul principio ordinatore delle relazioni umane e sulle leggi della vita, piuttosto che su quelle del diritto, delle gerarchie e del denaro, tradizionalmente riconducibili alla sfera del potere maschile.

Nessuna riforma istituzionale può tuttavia essere efficace senza la costruzione di una nuova convivenza fra uomini e donne, che presuppone un ripensamento del concetto stesso di sovranità, dei suoi fondamenti e delle sue forme di esercizio, storicamente declinate in configurazioni differenti, dall’assolutismo monarchico agli ordinamenti costituzionali e rappresentativi contemporanei.

L'incontro à organizzato dall’Università di Sassari, attraverso il DUMAS - dipartimento di Scienze umanistiche e sociali e il DISSUF- dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.