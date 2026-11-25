Ha aperto al pubblico lo scorso 14 novembre, con l’inaugurazione alle ore 18, «CONFINI», la prima mostra collettiva dei docenti e delle docenti dell’Accademia d’Arte di Cagliari. Un appuntamento che mette al centro non soltanto la produzione artistica dei venti protagonisti, ma anche il rapporto tra arte, insegnamento, ricerca e contemporaneità

Allestita nella Sala Archi del Centro Polifunzionale Lazzaretto di Cagliari, la mostra resterà visitabile fino a domenica 6 dicembre 2026, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare in contatto con linguaggi, sensibilità e percorsi espressivi differenti.

Gli artisti in esposizione sono Ermenegildo Atzori, Sara Paravagna, Alberto Marci, Daniela Demurtas, Emiliano Marini, Ilenia Loddo, Stefano Obino, Luca Tedde, Carol Rollo, Maria Teresa Fadda, Marta Cardia, Viola Melis, Andrea Fulgheri, Matteo Floris, Valeria Usala, Carmen Salis, Piergiorgio Pulixi, Francesco Abate, Rossana Copez e Guido Masala.

A introdurre e accompagnare il percorso espositivo è il testo critico di Giacomo Pisano, intitolato «I confini dell’arte – la mostra dei docenti dell’Accademia», che propone una riflessione sul ruolo dell’artista e dell’arte in una società attraversata da trasformazioni profonde.

«Il nostro tempo è fatto di confini», scrive Pisano, sottolineando le contraddizioni di un’epoca che, mentre sembra avvicinare le persone, moltiplica le occasioni di isolamento e incomunicabilità. Una contemporaneità caratterizzata dalla pervasione dell’intelligenza artificiale, dalla replicabilità delle opere digitali, dall’ossessione per il marketing e i social network e da un incessante sovraccarico di immagini e informazioni.

In questo scenario, secondo l’autore, diventano sempre più sfumati i confini tra arte e intrattenimento, tra espressione autentica e prodotto, tra ricerca individuale e logiche commerciali. Una condizione che rende ancora più importante interrogarsi sul significato dell’opera d’arte e sul ruolo di chi la realizza.

Il cuore della riflessione di Pisano riguarda però soprattutto la formazione artistica e la responsabilità di chi insegna. «Fondamentale è la formazione, come argine al qualunquismo, alla superficialità, all’omologazione», scrive il critico, evidenziando come insegnare arte significhi andare ben oltre la trasmissione di competenze tecniche.