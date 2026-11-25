Due pellicole che raccontano sfruttamento e disuguaglianze, alle quali si aggiunge il ricordo di un'immortale penna sarda: la rassegna "Il lavoro, la terra, il potere" prosegue al Cinema Greenwich di Cagliari, curata dall'associazione Settima Arte con la direzione di Antonello Zanda e sostenuta da Regione, Cineteca Sarda e Associazione Amicizia Sardegna Palestina, portando ora la denuncia del lavoro precario di "Tutta la vita davanti" di Paolo Virzì e "In questo mondo libero..." di Ken Loach insieme a un tributo a Michela Murgia, con la presentazione del libro "Amica d'anima".

Gli appuntamenti, a ingresso libero fino a esaurimento posti, hanno inizio questo giovedì alle 18 proprio con il testo dedicato all'autrice di "Accabadora": Giacomo Contu illustra infatti "Amica d'anima. Frammenti di vita e di sguardi nel tempo condiviso con Michela Murgia" (Edizioni Naracauli), racconto di un'amicizia nata tanti anni prima a Cabras durante una festa, e proseguita anche dopo la scomparsa della scrittrice come atto di memoria e riconoscenza, accompagnato anche da un brano musicale pubblicato sotto lo stesso titolo.

E Murgia, che della precarietà ha raccontato il volto più banale eppure distruttivo – e fino ad allora ignorato dal grande pubblico – viene omaggiata alle 19 con la visione di "Tutta la vita davanti" (2008), liberamente ispirato al suo esordio letterario "Il mondo deve sapere". Nei panni della protagonista Marta, giovane neolaureata che si ritrova a lavorare sotto sfruttamento in un call center, Isabella Ragonese viene affiancata da Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Valerio Mastandrea, e .