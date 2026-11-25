Per motivi di salute dell’artista, sono state posticipate le due date sarde del tour di Mario Biondi e cancellata la sua partecipazione alla Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026 in Messico. Il concerto previsto il 30 novembre al Teatro Massimo di Cagliari viene posticipato al 23 gennaio 2027. Il concerto previsto il 1° dicembre al Teatro Verdi di Sassari viene posticipato al 22 gennaio 2027.

I biglietti rimangono validi per le nuove date. Eventuali rimborsi possono essere richiesti entro il 25 dicembre 2026 attraverso i circuiti di prevendita ufficiali dove si è effettuato l’acquisto.

Mario Biondi propone nei teatri italiani Two Entities, il nuovo album pubblicato il 16 ottobre. Il cantante siciliano accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra soul, jazz e R&B, alternando le nuove composizioni ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Con il suo inconfondibile timbro baritonale e uno stile raffinato, Mario Biondi è una delle voci italiane più apprezzate nel panorama soul internazionale. Il suo repertorio attraversa sonorità jazz, pop e influenze brasiliane, dando vita a un'identità musicale elegante e riconoscibile.