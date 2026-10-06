Grande partecipazione nel quartiere di Sant’Agostino per la prima tappa dell’Alguer Family Festival, la manifestazione organizzata dall’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero. Il festival, partito lo scorso 27 settembre, proseguirà fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti e attività dedicate alle famiglie.

Sabato Largo Guillot, cuore delle iniziative del quartiere, si è trasformato per un pomeriggio in un grande spazio dedicato soprattutto ai più piccoli. Dalle 16 alle 19 sono state allestite numerose postazioni con giochi e attività ludiche che hanno coinvolto bambini, genitori e nonni. Particolarmente apprezzati i giochi in legno, insieme a trampoli, cavalli di canna e trottole.

Lo spettacolo “I Pirati della Nuova Era” attraverso le avventure di originali pirati impegnati a costruire e recuperare materiali, ha portato all’attenzione dei bambini, in maniera divertente, i temi del riciclo e dell’inquinamento. A chiudere il pomeriggio è stata “Cosa bolle?”, street performance con gigantesche bolle di sapone che ha conquistato i tanti bambini presenti. Le attività sono state curate da Tricirco, Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino e Comitato AREA Sant’Agostino.

«Siamo felici dell’ottima riuscita di questo appuntamento - commenta Nichy Gesu, presidente del Centro commerciale naturale Sant’Agostino - e riteniamo che mettere al centro le famiglie e organizzare attività per loro e con loro sia il primo passo verso quell’aggregazione e quella socialità positiva che perseguiamo. Come Centro commerciale naturale abbiamo garantito, come sempre, la nostra presenza e il massimo supporto all’iniziativa, insieme alle attività associate e grazie alla splendida collaborazione instaurata con il Comitato Area Sant’Agostino».





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