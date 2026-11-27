La Torino impeccabile, quella sabauda, tirata a lucido. E la Torino dei migranti, con la plastica sui balconi, per riparare dal sole in estate e dalle piogge in inverno. Due mondi ormai paralleli, in una città che sorprende per bellezza, ma anche per capacità di emarginazione.

Bisogna partire dai numeri ufficiali per provare a capire il capoluogo piemontese, dove la popolazione censita supera di poco gli 863mila residenti. Di questi, quasi 140mila sono stranieri. Cittadini che hanno scelto Torino anche da molti anni ma vivono ai margini della città che è stata la capitale del Regno di Sardegna, a partire dal 1720.

È Porta Palazzo, in piazza della Repubblica, il confine tra i due mondi. Di là, le circoscrizioni di Barriera di Milano, Aurora e Falchera; di qua la città che ha fatto la storia. La culla dello stile Liberty, quella art nouveau che ha preso forma tra la fine dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale trovando consacrazione nell'Esposizione internazionale di arte decorativa moderna del 1902.

A nord di Porta Palazzo, tantissimi marocchini, insieme a bengalesi, peruviani e rumeni, hanno trovato casa e trasformato gli spazi urbani in luoghi indefiniti. Le macellerie halal, quelle islamiche, senza carne di maiale, si alternano ai bangla market, dove tutto è in vendita, dalla frutta agli ombrelli. Il risultato sono strade in cui le diverse identità è come se si annullassero a vicenda, regalando paradossalmente una sensazione di neutralità, a cui non siamo abituati. È come trovarsi in tutti i posti e alla fine in nessuno.

La strada che collega Barriera di Milano ad Aurora si chiama corso Giulio Cesare. Sono cinque chilometri. Che si possono fare anche ai piedi. Dal centro verso la periferia, si arriva a Torino Stura, dove anche alle quattro del pomeriggio la stazione fa un po’ paura. I muri hanno il colore grigio del cemento armato. Non un addetto alla sicurezza. L’arrivo del tram urbano da una parte e il passaggio dei treni a poca distanza sono scanditi solo dalle voci registrate. Giovani e non. Con e senza figli. Molte donne con l'hijab.