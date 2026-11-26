Era arrivata alla poltrona dell’ufficio più prestigioso dello Stato dopo aver seppellito il marito. Nellie Tayloe Ross, tuttavia, non fu una sbiadita apparizione della politica americana. Prima governatrice della storia degli Stati Uniti, fu anche la prima donna a dirigere la Zecca, e lo fece con mano ferma nel pieno della Grande Depressione degli anni Trenta e poi della guerra nei Quaranta.

Un’avventura cominciata nel 1924, e forse non a caso in Wyoming, il primo territorio americano ad aver concesso il voto alle donne nel 1869. Nell’ottobre di quell’anno, il governatore William Bradford Ross morì d’improvviso dopo un’operazione di appendicite. C’era da coprire i restanti due anni di mandato (Ross era entrato in carica nel 1923 e la scadenza quindi era a gennaio 1927), e il Partito Democratico scelse come candidata alle elezioni speciali la vedova, Nellie Tayloe Ross, 48 anni, madre di tre figli e fino ad allora estranea alla politica attiva.

Non fu una scelta rivoluzionaria, almeno nelle intenzioni. Nell’America di quegli anni era consuetudine che le mogli di uomini politici scomparsi ne raccogliessero il testimone, un po’ per rispetto, un po’ per sfruttare l’onda di cordoglio e la notorietà del nome. Era una prerogativa delle vedove, un modo per tenere il seggio al caldo, di norma in attesa di un uomo che l’occupasse. Nellie, per sua stessa ammissione, accettò con riluttanza e fece una campagna quasi priva di apparizioni personali. Vinse con un margine ampio, e il 5 gennaio 1925 giurò a Cheyenne, diventando la prima governatrice della storia americana.

Chi si aspettava una controfigura silente del defunto governatore, rimase deluso. Da subito confermò la linea del marito: applicazione rigorosa della stretta del Proibizionismo, tagli alla spesa, prestiti statali a agricoltori e allevatori. Il suo fu un governo breve, dal 5 gennaio 1925 al 3 gennaio 1927, due anni in cui, tra siccità, fallimenti delle banche, ranch e fattorie in malora, dilagava la miseria.

Nella sua azione di governo puntò su una regolamentazione bancaria più stretta, il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle miniere, sulla tutela delle lavoratrici, la riduzione del lavoro minorile. Soltanto cinque delle sue undici proposte di legge, andarono in porto, ma fu comunque un successo per una governatrice che aveva a che fare con un’assemblea a maggioranza repubblicana.